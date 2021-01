Könye Szabolcs különvideókkal készíti fel a tesis érettségizőket

Könye Szabolcs rendhagyó videósorozattal igyekszik bemutatni az emelt testnevelés érettségi követelményeit. A KSZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum testnevelője vizsgáztatóként éveken keresztül azzal szembesült, hogy előfordul, hogy az érettségiző nem tudja pontosan, mi a gyakorlati feladat. Ezért az online oktatás jegyében igyekezett segítségképpen maga bemutatni az emelt szintű testnevelés feladatokat.

2021-ben lesz harminc éve, hogy versenyez, és huszonöt éve, hogy testnevelést tanít. Övé a legtöbb fekvenyomó magyar bajnoki cím, országos csúcstartó, és a felnőttválogatott tagja. Master Európa-bajnoki ezüstéremmel büszkélkedhet fekvenyomásból. Ám egyik legnagyobb sikerének azt érzi, hogy a nagy létszámú tantestületből a diákok már kétszer adományozták neki az év tanára címet. Könye Szabolcs rendhagyó módon, példamutatással igyekszik rávenni tanítványait a mozgásra.

– Gyakran én magam is a diákokkal együtt csinálom az órai feladatokat. Ha beállok a lányok közé röplabdázni, poénból még parókát is felveszek, hogy jobb kedvük legyen. Még azt is sikerült elérnem, hogy mindig, mindenkinek legyen felszerelése, és aktívan részt vegyenek a testnevelésórákon – mondta a testnevelő, aki igyekszik mindenkit a saját adottságaihoz és képességeihez mérni. Ám, ha egy osztályban többen is emelt érettségire készülnek, a tan­órákon a többiekket is igyekeznek bevonni a feladatokba, mondván: hasznukra válhat.

– A kollégáimmal szoktam viccelődni, amikor a testnevelést egy mellékes tantárgyként kezelik, hogy ez az, ami elkísér egy életen át. Ahhoz, hogy bárki a nyugdíjig el tudja végezni a munkáját, kell a jó fizikai állapot. Sőt, nyugdíjasként sem mindegy, tudunk-e futni annyit és olyan gyorsan, hogy elérjük a buszt. Könye Szabolcs az elmúlt időszakot meghatározónak érzi a középiskolások testnevelése szempontjából.

– A tavaszi karantén idején könnyebb dolguk volt a diákoknak. A jó időben tudtak mozogni a szabadban, ha kaptak online feladatokat. A mostani időjárás azonban elég zord a kinti testneveléshez, mozgás szempontjából szegényesebb ez az időszak, amihez még társulnak az ünnepi plusz kilók. Mielőtt online oktatásra álltunk át, szívesen lemértem volna a diákok testsúlyát, hogy összehasonlíthassuk amikor visszajönnek az iskolába. Az online időszak azokat érintette legérzékenyebben, akik emelt szinten szeretnének testnevelésből érettségizni, nekik elég hosszú idő kiesett a felkészülésből: ha az elmúlt két hónap mellé a tavaszi időszakot is hozzászámítjuk, csaknem fél év jön ki eredményként – mondta a tanár úr, aki érettségiztetőként gyakran szembesült azzal, hogy a vizsgázók karantén nélkül sem mindig vannak tisztában az aktuális követelményekkel. Ezért videósorozatot indított, amelyet az interneten tett elérhetővé.

– Előfordul, hogy maguk a diákok is csodálkoznak a vizsgán, mert a többiek nem ugyanazt a gyakorlatot mutatják be. Sajnos, aki nem az előírt követelménynek tesz eleget, annak hiába szép, amit csinál, mégis kénytelenek vagyunk lenullázni a gyakorlatát, ami a felvételinél bizony nem mindegy. – Ennek kiküszöbölésére készült a videósorozata, amelyen ő maga mutatja be a feladatokat. Egy hirtelen ötlettől vezérelve állt neki elkészíteni a felvételeket.

– Edzettem az iskola konditermében, és akkor jutott eszembe, hogy ezzel tudnék segíteni. Persze negyvenhat évesen vannak az embernek korlátai, de amit csak tudok, bemutatok. A feladaton van a hangsúly, nem azon, hogyan végeztem el mondjuk a koromból adódóan. – Könye Szabolcs szerint sokkal szebben is megvalósíthatók a gyakorlatok. Tervezi, hogy azokat is bemutatja, amelyhez segítséget kell igénybe vennie, mint a labdapasszolgatásnál. Kamasz korú gyermekei asszisztenciájára bátran számíthat.

– A tizenegyéves lányom sok gyakorlatot elvégez már. Azt viszont el sem tudom képzelni, hogy azokban az intézményekben, ahol nincs megfelelő felszerelés, infrastruktúra, hogyan készülnek fel az emelt testnevelés érettségire. Sokan jártak hozzánk is más iskolákból emiatt felkészítőre. A két online hónap alatt a saját tanulóinkkal kis létszámban komolyan készültünk, igazgatói engedéllyel bejárhattunk a tornaterembe. Nagyon sokat fejlődtek a gyerekek – tette hozzá a testnevelő, aki el sem tudja képzelni, hogyan tudnak felkészülni azok az érettségizők, akiknek nem volt lehetőségük gyakorolni, mert zárva volt az iskola. Mindenesetre további videókat tölt majd fel a legnagyobb videomegosztó oldalra, hogy mindenkinek segítsen a felkészülésben.

A korláton sem akadályozza a kora a fekvenyomásban is kiváló tanárt

Nem korlátozza a kora a korláton Könye Szabolcsot. A fekvenyomó bajnokként olyan könnyedén mutatta be a korlátgyakorlatot, mintha mindig ezt gyakorolta volna. Dzsúdós gurulásokat és vetődéseket, valamint labdaérintéseket is láthatunk tőle. Hamarosan újabb gyakorlatokat oszt meg.

A testnevelő szerint most a sportelmélet elsajátításának időszaka van, ezért gyakran oszt meg a felkészülő diákokkal ezzel kapcsolatos ismereteket.

– Alapvető, hogy aki ebbe az irányba megy tovább, ismerje a sport elméleti részét is – mondta Könye Szabolcs. – A testnevelésórákon tapasztaltam, hogy a diákok közül csak kevesen néznek sportot a televízióban, és nincsenek tisztában az alapvető szabályokkal. Így testnevelésórákon, a mozgásos munka közben egy kis elméletet is tanítok mindenkinek. Tisztában kell lenni a játékszabályokkal, és fura, ha valaki úgy akar testnevelő lenni, hogy előtte nem sportolt, bár ilyen esettel is találkoztunk már – mesélte tapasztalatait. Hozzátette: Nagyon sok iskola és testnevelő komolyan veszi a felkészülést az emelt szintű testnevelés érettségire. A pedagógusok mind a gyakorlatot, mind pedig az elméletet tekintve sok ügyes vizsgázóval találkoznak az érettségin, amely felvételi vizsga is egyben. Nemcsak a testnevelőnek, hanem az edzőnek, sportszervezőnek, és még az óvodapedagógusnak készülők is ezt a vizsgát választhatják.

