Könyvcsomagokat adományoztak az iskoláknak

Ünnepi klubülést tartott kedden este a kaposvári Rotary Club, melynek keretein belül négy iskola részére adtak át könyvadományt.

A kaposfüredi Benedek Elek tagiskolát, a kaposvári Kisfaludy utcai tagiskolát, a Munkácsy Mihály gimnáziumot és a Móricz Zsigmond középiskolát részesítették könyvajándékban – tudtuk meg Ladiszlai-Pfeiffer Gézától, a kaposvári Rotary Club jelenlegi elnökétől. Mint kérdésünkre elmondta, összesen kétszázezer forint értékben adtak át könyveket a négy iskolának, azaz 50-50 ezer forint értékű csomagban részesítették az intézményeket.

Immáron negyedik alkalommal adományoztak könyveket, szeretnék majd folytatni ezt a hagyományt az elkövetkezőkben is. Minőségi kortárs gyermek és ifjúsági irodalmat, a mai fiatalok számára is érdekes olvasmányokat adományozták az intézményeknek. A kaposvári klub egyik fontos célkitűzése az is, hogy támogassa a fiatal kortól kezdődő olvasóvá nevelést.

Gondár György, a Rotary magyarországi kormányzója is ellátogatott a Kapos Hotelben megtartott klubülésre.