Korcsolyáztak és vitorláztak Balatonlellén

Sokadszorra bizonyosodott be a tóparton, hogy a Balaton-part télen is vonzó, vagy – ahogy Tóth Balázs, a Balatoni Kör alelnöke megfogalmazta: a Balaton télen-nyáron menő.

Lellén, a BL YachtClubban a hétvégén tartották a téli vitorlásverseny- sorozat egyik legnépszerűbb programját, a Mikulásregattát, volt karácsonyi vásár, lehetett korcsolyázni és szaunázni, mindezen túl a legjobb balatoni borokat, pálinkát sem kellett nélkülözniük a lellei vendégeknek. Az Adventi gasztropikniket másodjára tartották meg itt, és a sikert nemcsak az érdeklődő tömeggel lehet jellemezni, hanem azzal is, hogy a lellei gasztropiknik mostanra komplett sorozattá érett. A Balatoni Kör szervezésében tavaszig több tóparti településen is megmutatják a szereplők, hogy a Balaton a gasztronómia terén is az ország egyik legjobb terepe.

