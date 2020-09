Korlátozásokat vezettek be a somogyi idősotthonokban

A somogyi idősotthonokban az egyedi sajátosságokat is figyelembe véve, a vírusvédelem jegyében alakították ki a működési rendeket a nyár végére. Benne van a levegőben, hogy a helyzet komolyabbra fordulhat, de ezt minden erővel igyekeznek megakadályozni az ott dolgozók. Szerencsére betegekről, vagy halmozott esetszámról nem tudni megyénkben, így viszonylagos nyugalomban, de felkészüléssel telnek a napok.

– Felhalmoztunk védőfelszereléseket és fertőtlenítőszereket, és a fenntartó önkormányzat jóvoltából az ilyesmiben nem szenvedünk hiányt! – jelentette ki Lelovicsné Tóth Éva, a kaposvári Liget Otthon szakmai vezetője. – Fokozott higiénia, napi többszöri fertőtlenítés jellemző, napi többszöri hőmérséklet-ellenőrzést tartunk mind az ellátottaknál, mind a dolgozóknál. Nálunk nincs tiltva a látogatás, csak korlátozva: hétfőtől péntekig, bejelentkezés alapján jöhetnek a hozzátartozók. Kivisszük az időseinket az udvarra, szintén kézfertőtlenítés és hőmérőzés után találkozhatnak 20 percre, egyszerre öt lakónál lehet így látogató. Fél óra múlva jöhet a következő csoport.

A lakókkal többször beszélgetnek erről a fontos témáról is, sokan figyelik a híreket, és a dolgozók is tájékoztatják őket, mi várható, szóba jöhet-e egy újabb lezárás. Az ellátottak jól viselik a helyzetet, dicséret illeti őket, de a dolgozókat és a hozzátartozókat is, tette hozzá az intézményvezető.

Biztonságosabbnak érezzük, ha sok látogatót nem fogadunk – ezt már a Zselici Rózsakert Idősek Otthona vezetője, Tóth Fonai Györgyné válaszolta érdeklődésünkre. Az ott dolgozók figyelme a karanténidőszak óta nem lankadt. Emlékezetes, hogy tavasszal a harminckét gondozottal együtt vonult karanténba a hat szociális munkás. A lakók végig nagy biztonságban érezték magukat, sírtak a karantén végén. Jelenleg az épületbe egyenként mehetnek be a látogatók, és fertőtlenítenek mindent előttük-utánuk.

Végre ismét kaphatnak csomagot, de félnek, hogy újra eldurvul a helyzet

A somogyi idősotthonok lakói közül most sokan félnek attól, hogy ismét eldurvulhat a járványhelyzet. Az intézményekben mindenütt igyekeznek megelőzni ezt a helyzetet megfelelő intézkedésekkel, amelyeket az utóbbi időszakban hoztak. Szentbalázson az intézmény honlapjának tanúsága szerint látogatni csak egészségügyi maszk viselésével lehet, az egyes családok közti távolság betartásával. Kötelező a kézfertőtlenítés, és a látogatás céljára a kertet és az udvart ajánlják. Nyár eleje óta a lakók újra kaphatnak csomagot, elsősorban tisztálkodási szereket, illetve előrecsomagolt, fertőtleníthető felületű élelmiszereket is. Ezekkel az óvintézkedésekkel csökkenthető a kockázat.