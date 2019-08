Kórossá válhat az évtizedes hanyagság

Kaposvár nyugdíjas közösségeiből is rengetegen részt vettek a Somogy Megyei Egészség Fórum közelmúltban megtartott prevenciós napján.

Az eseményen az életviteli tanácsadás mellett egészségügyi állapotfelmérésre és – szűrésekre is lehetőség kínálkozott, amellyel kapcsolatban Kovács Gézáné, a Polgári Nyugdíjas Klub vezetője lapunknak elmondta: a több évtizedes, egészségügyben eltöltött évei alatt személyesen is megtapasztalta, mennyire nem törődnek az egészségükkel a somogyi emberek, s főleg idősebb korban eszmélnek rá az évtizedekkel korábban elmaradt hiányosságokra. –Nem véletlen, hogy a megyénkben ennyire magas például a daganatos- és érrendszeri betegségekben elhunytak száma, amely gyakran a későn diagnosztizált betegségeknek is következménye. Ez szorosan összefügg a szűréseken való alacsony részvételi hajlandósággal és az egészségtelen életmóddal is, így csak üdvözölni lehet minden olyan kezdeményezést, amely ezen az állapoton kíván változtatni – húzta alá.

Szörényiné Ványi Gabriellától, a Kaposi Mór Oktató Kórház Prevenciós és Egészségfejlesztési Irodájának vezetőjétől tudjuk, hogy a népegészségügyi szűréseken a meghívottaknak csak alig 30-40 százaléka vesz részt.

Kovács Gézáné úgy véli, a kisebb településekhez viszonyítva Kaposváron jobb a helyzet, amelyben többek között az is szerepet játszhat, hogy egyre több program várja az egészséges életmódra fogékonyakat, benne az idősebb korosztályt is. – Tagjaink többsége szinte valamennyi ilyen jellegű rendezvényen részt vesz, de a szűrésekre sem kell invitálni őket.

Kiss Jánosné, a Kaposvári Nyugdíjas Egyesület elnöke arról beszélt, hogy prevenciós iroda rendszeresen tart előadást számukra, és hogy ők is részt vesznek a városi rendezvényeken, emellett kezdeményezői voltak a ma már nyolc intézményben zajló kortalan tornának.

A heti jógás foglalkozásokat az egyesületük tagja vezeti, amelyen természetesen ők is ott vannak. – Az egészségtudatos életmód kialakítása nem megy máról holnapra, annak általánossá válásához a legszélesebb körű összefogásra van szükség. Úgy vélem, a városban már elindult ez a folyamat, amire jó példa a prevenciós nap is, amelynek a kézzel fogható eredményei pár év múlva jelentkezhetnek – összegezte tapasztalatait. – Sokan nem tudnak a megyei kórházban és Somogy több városában működő prevenciós irodáról sem, pedig nagyon jók a szolgáltatásaik, ezért érdemes felkeresni őket is – hívta fel a figyelmet mindkét vezető.