Kós Hubert berobbant a hazai úszóelit mezőnyébe a kaposvári ob-n

A harmadik nap küzdelmeivel folytatódott Kaposváron a CXXII. Felnőtt Úszó Országos Bajnokság küzdelemsorozata. A somogyi színeket képviselők közül a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola tagjai értek el döntős helyezéseket.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az érmes helyezések mellett továbbra is az olimpiai szintidők megúszása volt az országos bajnokságon résztvevő legjobb úszók célja.

A szintes versenyzőkből ketten indulhatnak nemzetenként az olimpián, így ahol még nyitott kérdések voltak többen is pályáztak az üres helyekre. Ugyanakkor inkább az előfutamok alkalmával volt esély a jobb időeredményekre, lévén, hogy ezeket délután és kora este rendezték.

Ekkor ugyanis jobb teljesítményre képes a sportolók többsége, mint délelőtt. A döntőket az olimpiai időbeosztáshoz igazodva rendezték a délelőtti órákban az országos bajnokságon.

A csütörtök délelőtti program a 400 méteres férfi gyorsúszás A döntőjével kezdődött. A mezőnyben nagy csatát vívott az első hármas. Végül Holló Balázs új egyéni csúccsal, nyolc századmásodperccel előzte meg a másodikként célba csapó Zombori Gábor, valamint a nyílt vízi specialistának tekinthető Rasovszky Kristófot. A hölgyek A döntőjében Késely Ajnának csak az idő volt az ellenfele győzelmét nem fenyegette veszély.

Az 50 méteres férfi pillangóúszás döntőjétől Cseh László visszalépett, így átalakult a rajtlista is. A sprintszámot Szabó Szebasztián nyerte. Milák Kristóf az előző nap után újabb ezüstérmet könyvelhetett el. A hölgyeknél egyértelmű volt a helyzet, miután Ollé Mónika Beatrix egyedül teljesítette a távot 27 másodpercen belül, ami az országos bajnoki címet is jelentette egyben.

A 200 méteres férfi vegyesúszásban sem indult el az ötödik helyen A döntőbe jutó Cseh László. Bernek Péter a harmadik helyről lépett vissza, így itt is átalakult a rajtlista. Előbbi gyenge időt úszott, utóbbi inkább a 400 vegyesre koncentrált. Kós Hubert viszont esélyesként állt rajtkőre, miután előző este olimpiai A szintes időt úszott. Nem is engedte át az aranyat, ám idején ezúttal nem tudott javítani. A B döntőben a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola fiatalja, Kováts Alex – 2006-os születésűként – remekelt és a negyedik helyen ért célba.

A nőknél az A döntőben Jakabos Zsuzsanna kikapott a remekelő Sebestyén Dalmától.

– Kováts Alex kiváló teljesítményt nyújtott, hiszen új egyéni csúcsot úszott – értékelt a versenyeket követően Virovecz Richárd, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola vezetőedzője. – A váltók sajnos a betegségek miatt nem a legjobb összeállításban szerepeltek, de akik medencébe szálltak derekasan küzdöttek és jól helytálltak a mezőnyben.

– Igazából szerda este szerettem volna 1:58 alá menni, mert akkor akár a junior Európa-csúcs is meglehetett volna, ez sajnos nem sikerült, úgy éreztem, a gyorsba nem tudtam már azt az erőt beletenni, amit terveztem – vélekedett a versenyt követően Kós Hubert. – Most az 1:59.01 így reggel nem rossz, de csak annak tudok örülni, hogy megnyertem a bajnokságot. Nyilván még bennem volt a tegnapi úszás, ez most 150-ig esett jól, vagy lehet, hogy csak százig, mindenesetre egyértelműen rá kell készülnünk arra, hogy reggel is jól tudjak úszni. Fél év van az olimpiáig, ott az elődöntő és a döntő is reggel lesz, azaz mindenképp rá kell hangolódni arra, hogy akkor legyek képes a maximumra. Hogy mikor fogtok mosolyogni látni egy verseny után? Majd ha világcsúcsot úszom.

– Általában szeretem önmagamhoz mérni magam, ezért nem vagyok teljesen elégedett ezzel az idővel, viszont technikailag ez az úszás sokkal jobb volt, mint a nyolcszáz Késely Ajna, 400 m gyors aranyérmese. – A győzelemnek mindenképpen örülök, egyetlen sikert sem szabad lebecsülni. Volt egy időszak, amikor nagyon telítődtem a gyorsúszással, ezért fordultam a hát, a pillangó és a vegyes felé, de mostanra úgy érzem, megint visszaálltam a megfelelő hullámhosszra.

Jó hír volt, hogy a korábban rosszulléte miatt visszalépő Kapás Boglárka ismét kiválóan érzi magát (az autoimmun-betegség velejárója, hogy csak időnként „csap le”, aztán elvonul), azaz folytatja a versenyzést az országos bajnokságon.

Helytálltak a váltószámokban a Kasi fiatal tehetségei

A 4×200 as férfi gyorsváltóban a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola alakulata is érdekelt volt. A jóval fiatalabb úszókat felvonultató Kováts Alex, Korvicska Péter, Szombathelyi Péter és Sárközi Szabolcs összetételű együttes az élmezőny dolgába ugyan nem tudott beleszólni, ám derekasan küzdöttek a vetélytársakkal. A BVSC-Zugló a siófoki születésű Németh Nándor remek úszásával jutott előnyhöz. A csapattársak ezt növelni is tudták, így egyértelmű volt az országos bajnoki címük. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola gárdája végül a hatodik helyen zárt.

A nőknél ugyancsak volt sportiskolás együttes a mezőnyben. A rendkívül fiatal úszókat felvonultató mezőnyben az az egri színekben versenyző Varga Krisztina volt a legidősebb résztvevő, aki uszonyos és búvárúszóként még a kaposvári 1. MCM-Diamant Adorján SE tagjaként mondhat magáénak kivételesen eredményes pályafutást. A számot a szegediek négyese győzött. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola csapatát Kovács Nóra, Boruzs Bianka, Turi Csenge és Maráczi Dorka alkotta. A 2007-es úszókat is felvonultató négyes a hetedikként végzett.

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszóit Virovecz Richárd vezetőedző, valamint Meiszterics László, Hajdu Sándor és Stoff Dóra edzők készítették fel.