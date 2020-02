Kosárba került a hétvégi ebéd alapanyaga

Télies hangulat uralkodott pénteken délelőtt a Kaposvári Nagypiacon, az árusok standjánál ugyanis kevés vásárló fordult meg.

A kofák szerint azonban így is sokkal többen válogattak a lédús gyümölcsök és a zamatos zöldségek között, mint a hét elején.

Gál Olivér, őstermelő karvastagságúra fejlődött sárgarépát, többféle krumplit, lilahagymát és kelbimbót is árult, de még az istállóban tárolt sütni való tökből is lehetett válogatni. Utóbbi kilójáért kétszáz forintot kért el. Horváth Lajosné asztalán szépen sorakozott a bab, a mák és a levesbe való zöldségcsomag. Előbbit hétszáz forintért, utóbbit pedig csomagonként négyszázötvenért kínálta.

Az árusok tapasztalatai szerint az emberek ilyenkor mindenből csak egy kicsit tesznek a kosarukba. Sokan a hétvégi ebéd alapanyagát szerzik be a piacon. A zöldség és a gyümölcs mellett, a tojás és hentesáru is keresett, de még a Hollandiából érkezett sajtok is népszerűek. A vásárlók többsége azért időzítette péntekre a bevásárlást, hogy még frissebb termék kerüljön a családi asztalra.