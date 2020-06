Koszosabbak lesznek jövőre a hivatali autók

Több forrást szán a kormány a jövő évi költségvetésben az önkormányzatoknak, ám abban nem biztosak a somogyi településvezetők, hogy ez normalizálni tudja a kieső bevételek miatt billegő anyagi helyzetüket.

A 2021-es költségvetés tervezetében magasabb állami támogatás szerepel a helyhatóságok számára. 16,6 százalékkal 122 milliárd forinttal növekszik az összeg. A tervezetről hétfőn reggel Szita Károly, Kaposvár polgármestere azt mondta a Kossuth Rádióban, hogy az elmúlt évek egyik legjobb költségvetése lesz.

A járványhelyzet idején hozott több olyan intézkedést is a kormány, amelyek megkurtították az önkormányzatok kasszáját. – Nekünk az adóelvonásokon kívül is vannak pénzügyi nehézségeink – mondta Füstös János csurgói polgármester. – Elindultak a Magyar Falu Program és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektjei, amelyek egy része önerős volt, vagy az építőipari árváltozások miatt hozzá kellett tenni. S a hab a tortán az önként vállalt, nem kötelező önkormányzati feladatok finanszírozása. – Bevételi forrás a mi esetünkben egyedül az iparűzési adó. De ott nincsenek nagy lehetőségeink, ezért eléggé feszített a költségvetés működési része – hívta fel figyelmünket Füstös János. Mindezen lazítani a jelentős méretű önkormányzati ingatlanállomány egy részének értékesítésével igyekeznek.

Barcson is meghúzták a nadrágszíjat, de Koós Csaba polgármester azt mondta, ki tudják gazdálkodni a gépjárműadó miatt kieső pénzt. – Megnyitott a strandunk és van tartalékunk is – mondta. – Ahol három utat akartunk felújítani, ott csak kettőt fogunk, spórolunk azzal is, hogy a polgármesteri autót csak kéthavonta mossuk le. A plusz 16 százaléknak pedig csak örülni lehet Koós Csaba szerint. Jóval óvatosabban fogalmazott Sütő László marcali polgármester. Szerinte jó, ha nullára kijönnek a jövő évi büdzséből. – Még nem tiszta, hogy a pluszforrást milyen alapon osztja majd el a költségvetés – mondta. – Ma csak azt látjuk, hogy a két szám nagyjából közel kiolthatja egymást. A nagyobb problémát inkább abban látja, hogy bizonyos jogszabályokat nem változtatott meg a kormány. – December 31-ig a költségvetésnek nullásan kell állnia – mondta Sütő László. Azonban az adófeltöltéseket csak jövő év május 31-ig kell megtenni, így viszont az elvárás nem teljesíthető. Sütő László szerint vissza kellene vonni a decemberi dátumot és eltolva, május 31-re módosítani.

A balatoniak borulhatnak, lehet, hogy külön segítséget kapnak

A belső elosztási mechanizmus változik a 2021-es költségvetésben – így összegzett Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, tabi polgármester. A kisebb önkormányzatoknál a kieső gépjárműadót ellensúlyozza majd az érkező forrás. Ez a 246 somogyi településből 220-on biztonságosabb működést jelent. De olyan városoknak, mint Siófok, Kaposvár, Marcali és Barcs át kell alakítani a gazdálkodásukat. Schmidt Jenő szerint balatoni települések dőlhetnek be megfelelő segítség nélkül.