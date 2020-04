Kötelező ügyelet várja a gyerekeket az ovikban és bölcsikben

Májustól mindenhol ügyeletet kell biztosítani az óvodákban és bölcsődékben. A nagyobb településeken ezt már megoldották, de a kis falvakban nem mindenütt fogadták a gyerekeket eddig. A gyermekmegőrző ügyeletre egyébként a kistelepüléseken nem is volt tömeges igény, az óvónők azonban folyamatosan dolgoznak.

Egy új kormányrendelet csütörtöktől kötelezővé teszi az önkormányzatoknak, hogy ügyeletet biztosítanak az ellenőrzésük alá tartozó óvodákban és bölcsődékben. Az ügyeletet a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek – munkavégzés vagy más ok miatt – lehet igényelni. A szülőnek írásban kell nyilatkozni arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben. Az ügyeletet a szülő által igényelt időszakban, de legfeljebb munkanapokon 6 és 18 óra között kell működtetni.

A mikei Mesevár Óvodában a járvány kitörése óta nem volt ügyelet. A 21 óvodás gyermekből mindenki otthon tölti most az időt. Ez annak is köszönhető, hogy vidéken sok nagyszülő is besegít a gyereknevelésbe. Sok a munkanélküli szülő a faluban, és miután a vészhelyzet nem növelte az elhelyezkedési esélyeiket, többnyire ők is otthon vannak.

– Hiányoznak a gyerekek – mondta Terényi Rita óvónő. – Jelenleg feladatlapokat, és anyák napjára ajándékokat készítünk és elküldjük nekik.

A 75 férőhelyes kutasi Micimackó Óvoda és Zsebibaba Mini Bölcsődében jelenleg 5-8 gyermek számára adnak ügyelet, többen ugyanis nem igényelték. A környező települések gyermekeit a járványhelyzetben nem fogadják, pedig a jól felszerelt, nemrég felújított óvodába járnak a szabási, kisbajomi és belegi gyerekek is.

– Az ügyeleti rendszerben zárt Facebook hozzáférést biztosítottunk a gyerekeknek és szülőknek – mondta Ütőné Nyul Katalin intézményvezető. – Ide töltünk fel ajánlásokat, meséket, verseket és énekeket. Nem hiszem, hogy a kötelező ügyelet változást jelentene.

A kutasi óvodai dolgozók besegítenek a vírus elleni védekezésbe, az időseknek bevásárolnak, kiváltják a gyógyszereket, sőt még maszkot is varrtak.

A szóládi Magvető Református óvodában is működik az ügyelet, de legutóbb a 24 gyermekből csupán hárman jöttek el. Tóth Katalin intézményvezető érdeklődésünkre elmondta: nemrég egy új épületrészt adtak át náluk, és most a felszabaduló időben az óvónők ott pakolnak, de van, aki home office-ban dolgozik közülük. Még nem tudják, hogy több lesz-e a gyerek a kötelező ügyelettel. A Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsődében a járvány kezdete óta adnak ügyeletet. A felügyeletre a járvány alatt az óvodában 4-5, a bölcsődében két gyermeknek volt szüksége. Az a tapasztalatuk, hogy az utóbbi időben többen hozzák el a gyermekeiket, így a kötelező ügyelet nem marad kihasználatlanul.