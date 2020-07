Kövér László és Curtis is Rádpusztán rúgja a bőrt

Újra előkerülnek a bográcsok a Rádpuszta Gasztro- és Élménybirtokon, ám a sportkedvelők kispályás jótékonysági focimeccseket is nézhetnek.

A pörköltfőző versennyel egybekötött kispályás focikupán mérik össze tudásukat a csapatok. Két csoportban összesen nyolc csapat verseng a kupáért. Az A csoport egyik továbbjutója, az UTE színeiben Széki Atilla azaz Curtis is pályára lépett. A másik továbbjutó együttes a Balatonszemes volt, akik a Parlament Válogatott elleni 2-0 arányú győzelmével biztosította be a sikert. A parlamenti alakulatban balhátvédként pályára lépett Kövér László is, az Országgyűlés elnöke.

Mint megtudtuk hétfőn esténként edz a Parlament Válogatott, körülbelül 25 fős kerettel. Ha meghívás érkezik igyekeznek eleget tenni ennek és delegálni a csapat egy részét.

– Szomorú vagyok, mert az Újpest ellen kikaptunk 3-1-re, majd megvertük a Kaposvárt 2-1-re, ám végül a szemesi csapat két potyagóllal megnyerte ellenünk a meccset, így számunkra a nap véget ért – értékelte a parlamenti csapat teljesítményét Kövér László.

A B csoport küzdelmei jelenleg is zajlanak, az eredményekről beszámolunk majd.