Közel egy tonnányi adományt kapott Pogányszentpéter

Kora reggel megérkezett a szeretetszolgálat adománya Pogányszentpéterre, mondta örömmel Flinger Tamás, a település polgármestere.

A félezer lakosú település mintegy 120 családjának élelmiszer ellátási gondjait segíti a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat adománya, mely tartós élelmiszert tartalmaz: negyed kiló sajt, rizs, liszt, étolaj, kristálycukor, nápolyi, makaróni + hozzávaló szósz, konzerv bab. A lerakódásban szívesen a segítettek a közmunkások.

Flinger Tamás polgármester elmondta azt is örömmel, hogy a náluk alkalmazásban álló Czippán Lászlóné már több mint háromszáz mosható maszkot varrt az önkormányzat által biztosított anyagból. Mivel az óvoda sem működik jelenleg, ezért Horváth Kartalin óvónő példaértékűen sokat segít az idősek ellátásában: ételt segít kihordani, valamint, ha kell, bevásárol, gyógyszert vált ki részükre. Polgármester úr hozzátette azt is, hogy munka mellett gondoskodik nagycsoportos óvodás és a második osztályos fiairól is. Neje a nagykanizsai kórházban dolgozik. Igyekszik úgy tervezni munkáját, hogy napi szinten el tudja látni a polgármesteri teendőit is, amit nem főállásúként végez. Jelenleg hét fő közmunkásuk segíti a település munkáját. Ma az adományt segítettek lepakolni a férfiak, a hölgyek pedig a parkban gyűjtötték össze a lekaszált füvet.

Sajnálatosnak mondta, hogy több szervezetet is megkeresett adományozás miatt. Páran későbbre ígérték, hogy majd foglalkoznak vele, de jó páran nem is reagáltak megkeresésére. Épp ezért kiemelte a kapcsolattartó Rácsok Balázst, aki elintézte a mai küldeményt és két héten belül itt is volt az adomány. Nagy szerepet játszott ebben és sikeresen működött közre Szászfalvi László országgyűlési képviselő is (KDNP).

Az adományok csomagolását követően igyekeznek minél előbb kijuttatni a családokhoz az alapvető, tartós élelmiszereket.