Közel ezer diák ismerkedett az erdővel

Gombák, lepkék, állatok, a trófeák, traktorok, motorfűrészek voltak a főszereplői a Dráva Völgye Szakgimnázium Erdők Hete rendezvényének.

Közel ezer diák részvételével zárult a két napos program, amelyre általános iskolásokat és óvodásokat vártak a szervezők. A felhívásra Barcsról, a környező településekről és Pécsről, valamint Szigetvárról is jelentkeztek, összesen 35 csoport és 850 gyerek. A gyerekek a legautentikusabb helyszínen, a Közép-Rigócon található oktatóbázison ismerkedhettek az erdő életével.

Különböző állomásokon mutatták be a barcsi erdész tanulók az erdő élővilágát, az ott végzett munkákat és, ahogy minden évben idén is csatlakozott a SEFAG Zrt. Erdészek is meséltek a gyerekeknek munkájukról. Népszerű volt még az erdei túra, ahol azt is megtudhatták a gyerekek, mi történik a makktól az erdőig. A kilences halastónál – ami egy vizes élőhely a Duna-Dráva Nemzeti Park korábbi projektjének köszönhetően – madármegfigyelést is végeztek a gyerekek.

– A Dráva Völgye Szakgimnázium magára vállalta, hogy megmutassa a gyerekeknek milyen az élet az erdőben – mondta el kérdésünkre Malgay Viktor, igazgató-helyettes. – Ez gyakorlás a mi diákjainknak is, mert megtapasztalhatják, hogy egy erdei iskolában milyen feladatok vannak, mely módszereket érdemes alkalmazni. Hogyan kell a kisgyerekekkel kommunikálni és miként lehet átadni a tudásukat. Tanulók vezették a csoportokat és az egyes állomásokon is ők meséltek nekik az erdő világáról.

A két napos rendezvényen élményből nem volt hiány Barcson, a résztvevő diákok és ovisok kézműves foglalkozásokon is részt vehettek: csuhéfonás, virágkötés, termésfigurák és levélnyomatok készítése színesítette az erdei kalandot.