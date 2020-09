Közel félmillió forintot repültek össze a pilóták

Ugyan jó pár külföldi pilóta a határzár miatt kénytelen volt lemondani a korábban gyermekotthonban nevelkedő Pálfi Tamás vállalkozó meghívását a balatonkeresztúri jótékonysági pilótatalálkozóra, így is 437 ezer forint gyűlt össze a nemes kezdeményezés kapcsán.

Mint azt Tóth Ildikótól, a fonyód-alsóbélatelepi Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon megbízott igazgatójától megtudtuk: kiváltképp örültek az egykori növendék ötletének, melynek köszönhetően – a látványos esemény mellett – intézményhálózatuk számára lehetőségük nyílt különféle szabadidős tevékenységek támogatására, társasjátékok, sporteszközök beszerzésére. Az adományból nemcsak a fonyódi székhelyintézményben lévő fiatalok, hanem a telephelyeken

– Zamárdiban, Balatonbogláron, Öreglakon és Somogyváron – nevelkedő gyerekek is részesülnek. Mivel sikeres volt a jótékonysági akció, az ötletgazda azt tervezi, hogy jövőre is megrendezik a pilótatalálkozót, melyen sokan találkozhattak a repülés szabadságával, boldogságával, és kezdeményezésüket az ország más megyéinek gyermekvédelmi intézményeire is kiterjesztik.