Közmunkások alkotásaival díszesebbé teszik a húsvétot

Vesszőből és textilből is készül húsvéti nyúl. Kelevízen a közmunkások készítenek kosarakat, ajtódíszeket az ünnepre, Balatonbogláron pedig egy helyi kézműves kínálja filctojásait.

Megállás nélkül hajlanak a vesszők Kelevízen. Húsvétra készül kisebb tojásszedő és nagyobb süteményes tálca is. A közfoglalkoztatási programban immár 14 éve foglalkoznak kosárfonással. Tavaly tizenhárom dolgozójuk OKJ-s bizonyítványt szerzett kosárfonásból, az alapanyagot is megtermelik. Károly Árpádné egy mesztegnyői kosártanfolyamon tanulta meg az alapokat, majd otthon kísérletezte ki a vesszőfonás csínját-bínját. Hat éve készít szebbnél szebb fonott tárgyakat. – Az idén először próbálkoztunk meg tyúkkosárral, nyusziajtódísszel, ezeket a helyieken kívül környékbeliek is keresik – mondta el Vargáné Balatincz Krisztina polgármester.

Hozzátette: tizenöt közmunkás dolgozik a kosárfonóban, de páran az ültetvényen a vesszőket permetezik gombaölő szerrel és kapálják a sorközöket. A polgármester megjegyezte: a járvány miatt kevesebben térnek be kézműves boltjukba a húsvéti fonott árukért. – A családok megpróbálnak otthon szűk körben ünnepelni, de azt tapasztalják, a gyerekeknek megveszik a kisebb húsvéti kosarakat.

Megállás nélkül zakatol a varrógép Tuliné Kalász Mariann balatonboglári műhelyében. A szájmaszkok mellett szakít időt húsvéti díszek készítésére is. – Textilnyuszikat, tucatnyi mintás filctojást varr kézzel. Nincs egyikből sem egyforma, mindegyik egyedi. A dísztárgyak mellett készített állatmintás párnahuzatokat és a tavaszt idéző virágmintás táskákat is.