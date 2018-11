Közmunkások építették fel a gigei óvodát

Csak úgy nyithatott óvodát a falu, hogy közmunkások dolgoztak az óvoda felépítésén a közfoglalkoztatási program keretében. Az óvodával a szülők régi vágya valósulhatott meg.

Tojástartót festettek a gyerekek a Gerlefészek Óvodában amikor ott jártunk. Sokan közülük hátrányos helyzetű családból származnak. Az otthonról hozott, egyszerű háztartási alapanyagokból szívesen kézműveskedtek és közben énekeltek az óvónénijük vezetésével.

Szalai Beáta óvónő egy pályamódosítás után a vendéglátásból nyergelt át a gyermeknevelésre.

– Mindig szerettem volna gyermekekkel foglalkozni – mondta a 40 éves óvónő, aki Csökölyből jár át dolgozni Gigére. – Családi indíttatásból érdekelt a gyermekek segítése, főként a sérülteké.

A kedvező demográfiai adatok évek óta megalapozták a szükségességét annak, hogy egy egycsoportos óvodát nyissanak a településen. Gigén harmincöt óvodáskorú gyermek él jelenleg. Közülük húszan járnak az ősszel nyílt, új óvodába, és decemberben még három gyerek érkezését várják.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A falvak elnéptelenedésének megállítását a helyi óvodák alapításával kell kezdeni, mert ez a szülők kívánsága, vallja Bálint Ildikó, Gige polgármestere. Már régóta nagy álma volt a falunak, hogy óvodát nyithassanak. De egy TOP-os beruházáshoz kicsik voltak, és a fenntarthatóságra is ügyeltek. A finanszírozáshoz belügyminisztériumi forrásból jutottak egy helyi sajátosságokat figyelembe vevő közmunka-program keretében. A helyi közmunkások a szakmunkákon kívül maguk dolgoztak az óvoda építésén. A hajdani katolikus iskola romos épületét újították fel, megmentve az enyészettől. A helyszín az időseknek érzelmi értéket jelent.

A spórolt pénzből fejlesztettek

Csak a tetőcsere ácsmunkáinál, illetve a fűtés-, víz- és villanyszereléshez kellett szakipari, külső vállalkozót bevonniuk az építkezésbe. A többit mind a gigei közmunkások csinálták a járólapok lefektetésétől kezdve a vakolásig. Az épületben mindent ki kellett cserélni a falakon kívül. Az önkormányzat több millió forint önerőt tett hozzá az építkezéshez. Amit négy éven át megspórolt a település a szoros gazdálkodással, azt a pénzt fordították a berendezések, játékok és fejlesztőszerek vásárlására. Helyi ügyes, kétkezi munkások is segítettek abban, hogy megvalósulhasson az óvoda.

Helyieknek adnak munkát

Az óvónők pályáztatása nem volt egyszerű, végül egy kiváló szakmai minősítéssel rendelkező vezetőóvónőt találtak, aki korábban a segesdi óvodát irányította. Konyhai dolgozót, dajkát és a kisegítő személyzetet a gigei munkavállalók közül vettek fel, ezzel elősegítve a helyi foglalkoztatást. Az óvodában a kötelező három étkezés mellett egy negyediket is biztosítanak, így reggelit, tízórait, ebédet és uzsonnát is kapnak a gyermekek, akik között sok a rászoruló. Az önkormányzat támogatásával papucsot és váltóruhát is biztosítanak a kicsiknek. Az óvoda függönyeit a helyi asszony varrták.