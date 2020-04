Közmunkások segíthetik a falvak biztonságos működését a vírusveszély alatt

A kistelepüléseken most nagyobb szükség van a közmunkásokra, mint valaha: ők fertőtlenítik a köztereket, varrják a szájmaszkokat és indulnak a termőföldekre, ahonnan most eltűntek a mezőgazdasági vendégmunkások. Vészhelyzetben megállni látszik az a folyamat, ami visszairányította a közmunkásokat a nyílt munkaerőpiacra.

Híres a hácsi közmunkaprogram arról, hogy asztalosműhelyben szorgoskodnak a közmunkások. Jelenleg is gyártanak kültéri famunkákat más önkormányzatoknak, s egy féltetőt ácsolnak a gazdasági épületük fölé egy pályázat révén. A koronavírus okozta vészhelyzet azonban teljesen átalakította a hagyományos közmunkát.

– A tizennégy közmunkásuk közül két férfit és hat nőt át kellett irányítani az idősek ellátására – mondta Csökli Orsolya polgármester. – Ők segédkeznek a bevásárlástól a tűzifa behordásáig mindenben. Délután tudnak a férfiak füvet nyírni, alig győzik a közterületeket rendbe tenni.

A vírusfenyegetés idején napi kétszeri teendőjük a buszmegálló és a bolt előtti rész fertőtlenítése. A falu lakóinak varrják a védőmaszkokat, még a háziorvosnak is vittek belőle, de jutott a szódásoknak, sőt a lengyeltóti benzinkút alkalmazottainak is adtak. Érezhetően nagyobb becsülete lett a közmunkának a járvány idején. – Régen a nemszeretem munkák és a nem megbecsült munkahelyek közé tartozott a közmunka, de most ez lett a legstabilabb munkahely a faluban – értékelte Csökli Orsolya. – Hallani arról, hogy más területeken nőtt a munkanélküliség. Voltak, akik a járvány alatt jelentkeztek közmunkára, de nincs több státuszom.

Szájmaszkot kapott mind a 24 közmunkás Nemesdéden, és 50 liter fertőtlenítőszert is vett az önkormányzat. A nyugdíjasoknak és a polgármesteri hivatal dolgozóinak is osztottak védőfelszerelést. Parkosítás és ároktisztítás a közmunkások feladata, és a mezőgazdasági projektben uborkát termesztenek. Főidényben 40-50 láda uborkát is leszednek naponta a fóliasátorban. Tompa Endre Boldizsár polgármester szerint még mindig vannak rétegek a faluban, akik nem szívesen dolgoznak, ez nem változott a vírus alatt sem, de a közmunkásaik régi, megbízható emberek.

Csökkent a támogatás, ugyanakkor egyre több a feladat

Egyre több teendő hárulna a közmunkásokra Telekiben, de még a vírus előtti tapasztalat, hogy kevesebb embert kapni erre a munkára, és csökkent a közfoglalkoztatás állami támogatottsága. Lehetne sok feladattal megbízni őket, de mivel nincsenek, ezért nem tudjuk, foglalta össze Hári László a helyzetüket. Szerinte a szabályozás szigora még nem enyhült, s az állam korlátozza, hogy hány embert vehetnek fel közmunkára. Ezért az idei évnek csupán minimális közfoglalkoztatotti létszámmal vágtak neki. A korábbi években hat-hét embert is foglalkoztattak, de jelenleg csak háromnak tudnak munkát adni. A közmunkáshoz tartozik minden egy faluban, különösen a karbantartás, tartja a polgármester. Most a koronavírus-járvány alatt Telekiben is a fertőtlenítés a legfontosabb feladat, a közmunkások emiatt végigjárják az intézményeket.