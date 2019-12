Közös áhitaton ünnepeltek a kaposvári szépkorúak

Közös áhitatnak adott otthont szerdán a Kaposvár Aréna: 24. alkalommal tartották meg a bensőséges ünnepséget, amelyre 500 idős embert látak vendégül. A Munkácsy Mihály Gimnázium kórusa lépett fel és Szita Károly, Kaposvár polgármestere is köszöntötte a szépkorúakat.

– Ezekért a pillanatokért érdemes eljönni: itt van a sok ismerős és az egykori munkatárs – mondta a 75 éves Kiss Lajosné. – Örömmel köszöntjük egymást, tíz éve jöttem először a karácsonyi áhitatra, csodálatos átélni a szeretet és törődést, amit kapunk. Most nagy közösségben ünneplünk, néhány nap múlva a családdal. Fiam és lányom van, s nagyon várom, hogy a két unokán kívül a dédunokát is láthassam karácsonykor. Nálunk halászlé, sült kacsa és bejgli lesz a menü.

Van, aki egyedül tölti a szentestét. Szücs Gáborné lánya Zalában él, de nem tud hazajönni, a nyugdíjas asszony mégsem tölti az év utolsó napjait magányosan. Testvére vendégségbe hívta, s a közeli nyugdíjas klubot is rendszeresen felkeresi. A 71 éves Dékány László elvált, megszokta, hogy karácsonykor egyedül van.

– Szerencsés, akinek van társa – mondta. – Az a jó, ha a párok kölcsönösen szeretik, tisztelik egymást, s túllendülnek az apró-cseprő dolgokon. Ha ez nem sikerül, jön a válás, a magány. Ez a legrosszabb érzés, különösen karácsonykor. Ilyenkor óhatatlanul is azon gondolkodik az ember, hogy mit rontott el az életében.

Ízlésesen megterített asztalok várták a vendégeket, akik ajándékcsomagot is kaptak, összesen 500 idős ember tekintette meg a Munkácsy Mihály Gimnázium színvonalas műsorát. A 60 tagú kóruson kívül a kamarakórus is tudása legjavát nyújtotta, s a szólisták is nagy sikert arattak. A 76 éves Makarész Istvánné elérzékenyülve azt mondta: megható a tisztelet, amit az idős emberek kapnak a kaposvári ünnepségen. Ebben a korban minden kedves szó jól esik. Pincz József szerint a szeretet összekovácsolja az embereket, s ettől megható a közös áhitat. Für Antal, aki feleségével érkezett a Kaposvár Arénába, úgy érzi: olyan baráti közeg alakult ki az idők során, amely évről évre nagy számban vonzza a szépkorúakat.

– Nemrég házasodtunk össze, alig 61 éve – tréfálkozott 84 esztendős férfi. – A Béla király úti idősek otthonában élünk, ahol nagyon kellemes körülmények között tellnek a napjaink. Karácsonykor összejön a család apraja-nagyja, s már azt is tudom, hogy kit, mivel ajándékozunk meg. Nekem ez az ünnep mindig a szeretetet, a boldogságot jelentette: ennyi idő elteltével is jól emlékszem a feleségemmel együtt töltött első szentestére. Sok szép emléket őrzünk az elmúlt évtizedekből, de az biztos, hogy családi körben eltöltött ünnep a legszebb.

Az együttlét öröme

– Nagyon szépen köszönöm az együttlét örömét, s örülök, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat – hangsúlyozta Szita Károly, Kaposvár polgármestere. A történelmi egyházak képviselői is tolmácsolták ünnepi gondolatukat: Tomanek Péter katolikus plébános, Petró László református lelkész, Pongrácz Máté evangélikus lelkész és Vigh Bence metodista lelkész mellett Jóföldi Endre, a baptista gyülekezet vezetőjét is meghívták a közös áhitatra, s külön köszöntötték Giacomo Pedranzinit, a Kométa tulajdonosát.