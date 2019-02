Közös disznóvágást tartott a ságvári egyházközség

A ságvári egyházközség és a gyülekezeti tagok adományából vettek egy 180 kilogrammos sertést. Ebben az évben is disznótort tartottak a településen a református közösség szervezésében.

– Nagyon várt esemény ez, mindig készülünk rá. A falusi disznóvágás hangulatát, illetve hagyományait visszük tovább, modern eszközökkel – mondta Bozsoki-Sólyom János kiliti lelkipásztor. A dolgos férfikezekre ezúttal is szükség volt a disznó feldolgozásában, a perzselésnél, a tisztításnál, a bontásnál, a húsok darabolásánál. Aki korán kelt, remek hangulatra lelt. Ráadásul senki nem maradt éhesen; hagymás vért, frissen sült tarját, pecsenyét reggelizhettek a résztvevők, az ebédnél orjaleves, farsangi sütemények is asztalra kerültek. Vacsorára pedig sült hurka és kolbász mellett friss hájas kráfli készült, mesztegnyői módra. Nemcsak maguk laktak jól, de másokra is gondoltak; a füstölt termékekből szeretetintézmények gondozottjai idén is kapnak.