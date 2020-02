Közös érdek a további fejlődés

Csúcsra jár az egy évvel ezelőtt bővített attalai Aprók Háza óvoda, a beruházást 107 millió forintos területfejlesztési támogatással valósították meg.

– A vezetőóvónő többször is jelezte, hogy nagyon sok a gyerek – mondta Gelencsér István önkormányzati képviselő, a település korábbi polgármestere. – Korábban egy csoport volt, ahova maximum 30 gyerek járhatott, pedig volt, amikor 33 gyerek is lett volna, így vissza kellett utasítani őket. A környező településeken pedig nincs óvoda, ezért is volt jogos az igény a bővítésre.

Így aztán belevágtak a másik csoportszoba és a tornaszoba kialakításába. Az épülettel szemben pedig egy közlekedési tanpályát alakítottak ki, amelyet azóta is szívesen használnak a falu fiataljai.

Két cikluson át vezette a Somogy és Tolna határán fekvő települést Gelencsér István, aki legnagyobb eredményének azt tartja, hogy Attalában elkészült a csatornahálózat, az orvosi rendelő, befejeződött az ivóvízminőség-javító program és megújultak az önkormányzati utak.

– Van egy lendület a faluban – tette hozzá a leköszönt polgármester. – Ehhez hozzájárult Dombóvár közelsége, de az is, hogy az évek során lépegetett előre a falu. Háromszázezer forintos támogatást adtunk az itt letelepedő 40 év alattiaknak, mostanra már alig van üres ház.

Megújultak a járdák, elkészült a csapadékvíz-elvezető rendszer és mutatós teret alakítottak ki a 61-es számú főút mellett, ám még mindig akad tennivaló. – Szeretnénk építeni a közösséget – mondta Orosváriné Bocz Tünde polgármester. – Idén a téren szerveztünk adventi vásárt és volt Mikulás futás is, ahova sokan jöttek el.

Új játszóteret szeretnének kialakítani, a temetőben egy urnafalat építenének, de fel kellene újítani a polgármesteri hivatal épületét is, hiszen decemberben a tetőt megbontotta a szél.