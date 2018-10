Közösen ápolják a múltat

Negyedszázaddal ezelőtt avatták fel a német-magyar katonatemetőt Böhönyén.

A 25 évvel ezelőtti eseményről pénteken emlékeztek meg a településen. Böröndi Gábor, a Honvéd Vezérkar főnökének koordinációs helyettese megemlékező beszédében hangsúlyozta: Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa. A Magyar Honvédség együttműködésben Németországgal és a többi szövetségessel azon dolgozik, hogy a kormány elvárásaihoz igazodva egy erős, magyar honvédséget hozzon létre, amely felszerelt, kiképzett és elismert. Ennek érdekében indult el a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program.

A megemlékezésen Wolfgang Illner, német vezérkari alezredes is felszólalt. Beszédében kiemelte, hogy a böhönyei sírkertben méltó módon őrzik az elesett katonák emléket. A temetőben csaknem 2000 sír található, ide szállították Somogy megye egész területéről a második világháborúban elhunyt német katonák földi maradványait, eddig több mint 2700-at. A németek mellett 53 magyar katona is itt nyugszik. A temetőt egyébként a magyar katonák és helyi diákok mellett – nemzetközi megállapodás alapján – rendszeresen német katonák is gondozzák.