Közösséget építenek a szennai dudások

Csaknem 70-en jelentkeztek a dudaiskolába: a somogyiakon kívül budapesti, gödi, budakalászi és keszthelyi hallgatók is tovább csiszolják tudásukat. A négy napos programot kézművesfoglalkozás és esténként táncház is színesíti, ahol élő zenére ropják a táncot.

Az érdeklődőket tizenhatodik alkalommal hívták a szennai dudaiskolába. Végh Andor és Király Dávid foglalkozik a hallgatókkal, s a szennai Lázi-dombi Kulturális Egyesület rendezésében zajló programot Szendefy Judit és Berecz András szervezte.

– Örülünk, hogy idén is ennyien összejöttünk – mondta Nyitrai Marianna néprajzkutató, népdalénekes, szakmai vezető. – A dudaiskola legfiatalabb hallgatója hat éves, míg a legidősebb 52 esztendős. A hallgatók naponta kétszer két és fél órás oktatáson vesznek részt, s a hangszerkészítés fortélyait is megismerik. A hagyományos és közkedvelt somogyi, azon belül is zselicségi, szennai népdalok csendülnek fel gyakran, s egyértelmű számunkra, hogy a népzene szeretete a fiatalokat éppúgy elbűvöli, mint az idősebb korosztályokat.

S akárcsak az előző években, úgy az ország távolabbi részeiből ezúttal is szép számmal érkeztek résztvevők, s megyénkből is több településről jelentkeztek. A zseliskislaki és bárdudvarnoki dudásokon kívül visnyeszéplakról is jöttek hallgatók. Nyitrai Marianna hangsúlyozta: az elmúlt évek hagyományait tovább kívánják folytatni. A hagyományok és közös értékeink őrzése kiemelt feladat, s a szennai foglalkozások sikere részben annak is köszönhető, hogy a hangszer mellett néptáncoktatás valamint kézművesfoglalkozás is kiegészíti a programot, s esténként táncházba hívják a hallgatókat.