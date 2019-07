Közösséget is építenek somogyi vöröskeresztes csapatok

A vöröskeresztes eszme megszületésének 160. évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget szerdán a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete. Több somogyi munkatárs kitüntetést kapott a kaposvári rendezvényen.

– Járom az országot, az utóbbi időben is több vöröskeresztes közösséggel találkoztam, s mindig nagyon örülök, amikor egy aktív, cselekvő csapat munkáját látom – mondta Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója. – Somogyban is kedvező tapasztalatokat szereztem, fontosnak érzem, hogy jól felkészült, lelkesen dolgozó szakemberek alkotják a helyi kisközösségeket is.

A főigazgató – egyebek mellett – a véradás szervezést nevezte kiemelt feladatnak, amely a folyamatos napi vérellátás szempontjából döntő, s egész éven át összehangolt munkát igényel. Kardos István felidézte: az olaszországi Solferinoban júniusban rendezték meg a nemzetközi vöröskeresztes társaságok találkozóját, s a vöröskeresztes eszme megszületésének 160. évfordulójára emlékeztek. Közel 120 országból csaknem 15 ezren vettek részt, hazánkból 80-an utaztak el. Kiemelte: a szociális feladatok a következő időszakban is folyamatos munkát adnak a somogyi vöröskeresztes dolgozóknak is, s cél az ellátás további fejlesztése.

A kaposvári ünnepségen több elismerést adtak át. Fitosné Szalai Katalin a vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés bronz fokozatát kapta: a csökölyi alapszervezet irányítását 2016-ban vette át, s területi védőnőként szoros kapcsolatot tart a település lakóival, amit a vöröskeresztes munkájában is jól hasznosít. A bodrogi Pintér Róbertné Pap Andrea a díj ezüst fokozatát vette át, aki jelenleg a helyi alapszervezet titkáraként szervezi a Vöröskereszt tevékenységét. Emléklappal jutalmazták Nagy Lajos Jánosnét, aki több mint 20 évet dolgozott a Magyar Vöröskereszt megyei szervezeténél, s júniusban vonult nyugdíjba. Moórné Tóth Máriának, a Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ orvosi rendelő munkatársának tárgyjutalmat adományoztak.