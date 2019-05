Közösséget is építettek az atádi sérültek

Mozgásukban korlátozottaknak és látássérültek számára szervezett vetélkedőt a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete nagyatádi csoportja a megye múltjáról – tudtuk meg Huszics Klára csoportvezetőtől.

A Kulturális Központ aulájában elismerően szólt a rendezvényről Hegedüs Lajos, a megyei szervezet elnöke is. – Örülök annak, hogy a vetélkedőnek köszönhetően jobban megismerhetik a megye múltját, településeit tagjaink – mondta Hegedüs Lajos. – A megyében tizenhárom helyi csoport tevékenykedik, többek közt Kaposváron, Marcaliban, Csurgón és Nagyatádon. A mostani nagyatádi versenyre száznegyvenen regisztráltak.

Hegedüs Lajos arról is beszélt, hogy a nagyatádi csoport talán a legaktívabb a rendezvények szervezésében, korábban már rejtvényfejtő versenyt, sport- és kulturális vetélkedőt is tartottak. – Jó látni, hogy a családtagok közül is mind többen vesznek részt a megmozdulásokon – tettet hozzá az elnök. – Miközben élményt nyújtanak a felnövekvő nemzedéknek, megvalósul az a célunk is, hogy együtt éljenek a többiekkel, ne egyedül tengessék napjaikat.