Kristályvirág után Minibocs-illusztrációk

Régóta hagyomány a kaposvári Szent Margit-templomban, hogy a hittanterem olykor alkalmi kiállítóhellyé válik, ahol rendszeresen közönség elé kerülnek helyi, vagy éppen az ország más táján élő művészek alkotásai.

2016-ban Rumszauer Miklós atya és Krasznai Zsolt kiállítást rendezett Fésűs Éva Kossuth-díjas író 90. születésnapja alkalmából. A tárlaton különféle illusztrációk, könyvek, cikkek, kitüntetések, tárgyi relikviák és színházi kellékek is helyet kaptak. Mivel Szekeres Erzsébet számos Fésűs-mesekönyvet illusztrált, az ünnepi kiállítás kapcsán Krasznai Zsolt felvetette, érdemes lenne az országos hírű gödöllői textilművész számára is egy önálló tárlatot rendezni. Az ötletet tett követte, s 2017-ben, egy kizárólag a Szent Margit-templomba szánt kiállítási anyagot tekinthetett meg a közönség. A művésznő mintegy másfél évig készítette a kollekciót, amely ízelítőt ad gazdag életművéből.

Ezzel párhuzamosan a Klebelsberg Kunó Középiskolai Kollégiumban is nyílt egy nagyszabású kiállítása, amelyet ugyancsak Krasznai Zsolt rendezett, s aki lapunknak elmondta, az idős művésznővel baráti kapcsolatba kerültek és ezt követően országszerte nyíló tárlatainak megnyitóján is részt vettek, illetve gödöllői otthonában is jártak. Szekeres Erzsébet 2017 novemberében a templomnak ajándékozta Fésűs Éva Kristályvirág című könyvének teljes grafikai anyagát, amelyet még abban a hónapban bemutattak a templom galériájában. 2020 augusztusában pedig – újabb meglepetésként – a textilművész ugyancsak a templomnak adományozta Fésűs Éva Minibocs című meséjének illusztrációit is, de önálló tárlata alkalmából is kapott már a templom tőle ajándékot. Megtudtuk, a közelmúltban egy állandó templomi kiállítás gondolata is megfogalmazódott; ezen a plébániának adományozott művészeti alkotások kapnak majd helyet – köztük Szekeres Erzsébet valamennyi ajándéka.