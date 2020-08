Kukoricáztunk, kolbászoltunk, áfonyás lángost kóstoltunk VIDEÓVAL!

Szezonális gyümölcsökkel és zöldségekkel hívogatott ezen a pénteken a Kaposvári Nagypiacon. De rendhagyó módon a sültekbe is belekóstoltunk.

Jókedvűen, kíváncsian érkeztünk meg pénteken reggel a kaposvári piacra. A helyszín nem volt ismeretlen, hiszen hétről-hétre megcsodáljuk a szebbnél-szebb portékákat, mégis valami újat láttunk.

Már messziről feltűnt a kukorica árus hölgy, akinek hosszú derekú pólóján csak úgy díszelegtek a hatalmasra hízott kukorica szemek, de fülbevalója is elárulta, hogy mivel foglalkozik. Standjánál szépen sorakoztak a somogysárdi törökbúza fejek.

A hibátlanra fejlődött csövekért sokan álltak sorba és nem sajnálták érte még a százötven forintot sem. Volt, aki csak egy-két fejet vásárolt, de egy idősebb úr legalább egytucatnyit pakolt be a kosárba. Orsi, a kukoricaárus minden vevőnek elmondta a jó tanácsot; „Miután felforrt a víz, tíz percig kell főzni a fejeket.” Vélhetően, aki megfogadta, jövő pénteken is ezt majd a kukoricát választja.

Ezután tovahaladtunk a csarnok belseje felé, menet közben azonban megpillantottuk a hatalmasra hízott szuloki dinnyét, amelynek kilójáért 220 forintot kértek. Pirosló paradicsomok is díszítették az asztalt, de csillogó paprikából sem volt hiány. Előbbiért kilónként 490, míg utóbbiért 400 forintot kellett fizetni. Finom illatok is csábították a piac közönségét, így minket is orrunknál fogva vezettek a büfékhez.

A pecsenye, grill és halsütöde kínálatát muszáj volt megízlelnünk, de a lángos gyár különleges camembertes áfonyás lángosát sem hagyhattuk ki. Mindkét kóstolásról készítettünk videót, ezeket a sonline.hu oldalon tekinthetik meg.