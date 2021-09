Külföldi hallgatók ropták a somogyi táncot a MATE Kaposvári Campusán

A külföldi hallgatóknak szerdán orientációs napot és nemzetközi estet tartottak a MATE Kaposvári Campusán. A táncos lábú csapat somogyi ugróst és lassú csárdást is tanult, pillanatok alatt nagy sikert aratott a találkozó.

– Már most vidámnak ígérkezik a program – mondta a megnyitó előtt mosolyogva Rakan Qasem, aki Jordániából érkezett, s kereskedelem-marketing szakra jár. – Két éve vagyok Kaposváron, s a campus azonnal elnyerte a tetszésemet. Új tudást, ismerteket sajátítottam el, és sok emberrel megismerkedtem. Bár a koronavírus-járvány alapvető változást hozott mindenki életébe, betartottam a biztonsági szabályokat, s a többiekkel együtt örülök, hogy újra lehetőség nyílik a kötetlen találkozásra.

Kaposváron összesen 65 külföldi diák tanul. A világ távoli részeiből is jöttek, így Ecuador, Kína és Vietnámon kívül Brazíliából és Törökországból is jelentkeztek hallgatók. Pillanatnyilag 27 ország növendékeit képzik a campuson. A nigériai Boluwatife Olagunju takarmánybiztonsági mérnöknek készül, s úgy érzi, annak idején remek döntést hozott. Szerinte olyan oktatásban részesül, amelynek eredményeire hosszú távon is építhet. Az egyetemi lét azonban nemcsak tanulásból áll, az utóbbi időben megismerte Kaposvárt és a környékét, járt a Balatonnál és Budapesten is. S jól ismeri a növendék társait is, szabadidejükben gyakran beszélgetnek.

Gombos Péter, a Kaposvári Campus főigazgató-helyettese azt mondta: az idén 29 új fiatal kezdte el tanulmányait az egyetemen, s van, aki néhány hónapot tölt el Kaposváron, mások több félévre maradnak vagy itt szerzik meg a diplomát.

– A hagyományos nemzetközi estünket 2014 óta korábban minden évben megszerveztük – mondta a főigazgató-helyettes. – Egy év kihagyás után ismét megrendezhetjük az orientációs napot.

A vidám hangulatról két néptáncos, Kecskés Miklós és Kerekes Ágnes gondoskodott. Az aulában összegyűlt nemzetközi csapat pillanatok alatt belendült, a somogyi ugróson kívül a lassú csárdásból is ízelítőt kaptak és több magyar népdal is felcsendült. Hagyományos fekete színű, díszítéses ruhában érkezett Salima Akbour a nemzetközi estre. A fiatal marokkói nő másodéves hallgató, s már otthon is tanult gazdaságtudományt. Kaposváron kellemes tapasztalatokat szerzett, segítőkész, barátságos embereket ismert meg. Mosolyogva jegyezte meg: angolul beszélnek, de a magyar nyelvvel is próbálkozott, ám rendkívül nehéz. Az első időben az egyik legbonyolultabb szó számára a viszontlátásra volt…