Külföldön szereztek értékes tapasztalatot a diákok

A Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium harminc diákja vett részt Bécsben és Milánóban szakmai gyakorlaton a tanév alatt egy nyertes pályázatnak köszönhetően, melynek eredményeiről kedden számoltak be a kaposvári iskolában.

Két csoport, vagyis kétszer tizenöt tanuló vehetett részt az oktatási intézményből három hetes külföldi szakmai gyakorlaton az Erasmus+ program keretein belül. Grafikus, mozgókép- és animációkészítő szakon tanuló diákok látogattak Bécsbe tavaly ősz végén, idén tavasszal pedig divattervező, textilműves és grafikus szakos diákok utazhattak Milánóba. Különböző munkahelyeken helyezték el a diákokat a gyakorlat idejére.

Kollár Vivien, az iskola tizenegyedikes divattervező szakos tanulója Milánóban töltötte gyakorlati idejét. Mint kérdésünkre elmondta: már önmagában az is egy nagy lehetőség volt, hogy eljuthatott a városba. – Én egy olyan munkahelyre kerültem, ahol hétköznapi ruhákat varrtak, s azokat kellett a vásárlókra szabni – mondta Kollár Vivien. – Úgy érzem, sokat tanultam ezen a területen, sok tapasztalatot szereztem.

A diák hozzátette: azt is megkérdezték tőle, hogy a jövőben szeretne-e visszatérni a céghez dolgozni. Mint kérdésünkre elmondta, először itthon próbálkozik majd, s ha nem sikerül lehetőséghez jutni, akkor jöhet számításba külföld.

Surányi Péter, a Zichy igazgatója szerint mind a nyelvtanulás, mind pedig a szakmai előrelépésük miatt is fontos volt a külföldön töltött gyakorlati idő. S persze a kapcsolatépítés szempontjából is jó lehetőség volt az út. A külhonban töltött idő alatt teljes ellátásban részesültek a fiatalok, még hétvégi programokra is kaptak belépőt.

Az iskola már újfent nyert egy pályázatot a program keretein belül, így a következő tanévben fotográfus szakos diákok utazhatnak Barcelonába.