Különleges építmény lesz az új Sió-zsilip

Nemcsak korszerű műtárgy, hanem turisztikai attrakció is lesz a megújuló Sió-zsilip. 2022-re a siófoki vízleeresztő- és a hajózási zsilip, valamint a kiliti duzzasztó is teljesen megújul.

A Balaton vízszintjének rugalmas szabályozása, gyors és hatékony csökkentése. Ez az elsődleges célja a műtárgyak megújításának. A Sió vízleeresztő zsilipjének rekonstrukciójával három év múlva a jelenleginél sokkal gyorsabban lehet csökkenteni a Balaton vízszintjét. Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője a balatoni zsilipek felújításának megkezdése okán tartott nyitórendezvényen arról beszélt, hogy a leeresztő zsilip jelenlegi kapacitása már nem éri el a 60 köbmétert másodpercenként. Ezt az értéket szinte megduplázzák, ha elkészül az új műtárgy, aminek

köszönhetően intenzívebb vízszintmozgást lehet elérni.

– Ez nem azért fontos számunkra, hogy a víz gyorsabban mozogjon, hanem, hogy nagy vizek esetén a terhelést hatékonyabban tudjuk csökkenteni – mondta a főigazgató Siófokon, ahol arról is szó esett: az egyre szélsőségesebb időjárás miatt emelkedett a Balaton vízszintjének felső szabályozási szintje, aminek köszönhetően több vizet lehet tárolni a mederben. A vízszint gyors és hatékony csökkentésére pedig azért van szükség, hogy az új szabályozási szint különösen nagy esők idején ne okozzon gondot a partmenti településeken.

A leeresztő mellett a kiliti duzzasztó és a hajózási zsilip is teljesen megújul, valamint mederkotrást is végeznek majd a Sió egyes szakaszain az Országos Vízügyi Főigazgatóság illetve a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közös projektjében. Közel 19 milliárd forintot költenek a műtárgyak felépítésére.

Benedek András, a zsilipek főmérnöke azt mondta, hogy elsőként a hajózási zsilipet kell megépíteni, annak elkészülte után pedig már szárazon készülhet el az új vízleeresztő. A tervező szerint a zsilip nem lesz különleges, magyar viszonylatban viszont biztosan szokatlannak számít majd annyiban, hogy szeretnék közösségi térként is hasznosítani, ahonnan – miként a világ több helyén is előfordul – bámulni lehet a vizet. – Igyekeztünk egy robosztus létesítmény helyett kicsit jobban a tájba illesztett műtárgy rendszert tervezni, reményeink szerint szeretni fogja a nagyközönség – magyarázta a Benedek András.

A látványtervek szerint a zsilip küllemében Siófok turisztikai látványossága is lesz egyben. Az is cél, hogy a jövőben akár biciklivel is át lehessen tekerni rajta, a hajózási sziget déli részén pedig egy újszerű tájépítészeti szerkezet alakuljon ki, ahova bárki bemehet. A végső összhatáshoz persze arra is szükség lesz, hogy a Sió-parton futó, jelenleg elhanyagolt Krúdy sétány is megújuljon.