Különleges húsvéti alkotások: apró patkókkal díszíti a tojásokat

Tizenhét éve patkolja a tojásokat Hanzel Csanád. A somogyvári férfi édesapja örökséget viszi tovább, műhelyében különleges húsvéti alkotásokat készít. Nem csak a mintákat, hanem az eszközöket is maga készíti.

Egy véletlen folytán, tizenhét évvel ezelőtt kezdetett tojást patkolni Hanzel Csanád. – Édesanyám takarítás közben véletlen összetörte édesapám egyik patkolt remekművét és darabjait összeszedtem, egyik téli este sikerült összeraknom a darabokból, ez megerősített abban, hogy folytassam, amit ő elkezdett – mondta el Hanzel Csanád. Az alapokat pedig édesapjától tanulta, aki Guiness-rekordot is megkísérelt. 1202 darab patkót rakott fel egy lúdtojásra, ezeket 3600 patkószeggel rögzítette. A 2005-ben elhunyt Hanzel László világszerte ismert tojáspatkoló volt, még a Vatikánban is kiállították munkáit.

Hanzel Csanád ólomlemezekből szabad kézzel, sablon nélkül készíti a mintákat és az eszközöket, sőt még a rögzítő szegeket is. – Kicsit gyorsítottam a folyamatom, például a gombostűket egy alufóliába csomagolom és égő parázsra teszem, ha kihűl már használhatom is – avatott be a rögzítő szegek készítésébe. Egy ablaktörlőmotorral meghajtott fúróval rakja fel a mintákat a tojásra az apró gombostű szegekkel. Egymás után sorakoznak a tyúk, kacsa, vagy fürj tojások műhelyében. Ezeket miután kifújja, letisztítja, zsírtalanítja. Azt mondja, egyre nehezebb hozzájutnia a kacsatojáshoz, de arra szeret a legjobban patkolni. Idén húsvétra is készített patkolt alkotásokat. – Kerültek virág motívumok, patkók a tojásokra, munka után szívesen foglalkozom ezzel a kézműves tevékenységgel a műhelyemben, úgy érzem, hogy kikapcsol, nagyon megnyugtat – jegyezte meg a somogyvári tojáspatkoló, akinek munkásságát tavaly a Somogyi értéktárba is felvették.

Bemutatói idén elmaradtak a koronavírus járvány miatt, kevesebb az érdeklődő is, csak egy-egy vendég tér be hozzá. – Még a vírus elterjedése előtt többen betértek, hogy egy különleges tojást vigyenek ajándékba szeretteiknek. Ilyenkor nem csak vásárolnak, hanem a kiállított patkolt tojásokat is szívesen megnézik – mondta el Hanzel Csanád. Trianon száz éves évfordulójára patkolt tojással emlékezik. – Egy libatojásra a régi nagy Magyarország vázát és egy Trianon feliratot raktam rá, a másik oldalára pedig a mostani címert, amely érdekessége, hogy 100 évvel ezelőtt is ezt használták – mesélt különleges alkotásáról a tojáspatkoló. Megjegyezte: nagy szívfájdalma, hogy számos értékes területet csatoltak el hazánktól, patkolt alkotása érzelmeit is tükrözi.