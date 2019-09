Különleges lecsók készültek Bőszénfán

Csülkös, csirkemájas, szarvaskolbászos, kacsamelles, velős és még mangalica szalonnás lecsó is készült szombaton Bőszénfán.

A Szerények csapata reggel óta tüsténkedett kukorica csuhéjjal díszített főzőhelyén, délre már tálalak is. Földvári Zsoltné Kaposvárról érkezett egy különleges recepttel. Kacsazsíron főtt lecsójuk és a szárnyas aprólékának levével öntötték fel . Az étel tetejére kemencében sült kacsamell és pörc került. Díszítésként kis tejföl és kapor került rá, mellé pedig knédli volt az extra köret. A szomszédságban pedig csülkös és velős lecsó rotyogott.

– A jó lecsó titka az alapanyag, a piacon vett paprikát darabjaként válogattam át, igaz egy délelőttöm rá is ment – mondta el Koltai István. Hozzátette: ősszel a legjobb a paprika, annyira már nem leves és szinte sütni lehet.

– Tavaly is ennél a csapatnál kötöttünk ki, valami isteni a lecsójuk, pont nem túl csípős és a csülök még feldobja, nálam ez a befutó – mondta el Kovács Istvánné, aki évről évre visszatér a lecsófesztiválra. A szerdahelyi polgárőrök pedig a falu kertjeiből szedett paprikából készítették a lecsót, amelyet felturbóztak hússal.

– Mangalica kolbászt és szalonnát pirítottunk, ez került bele a lecsóba – mondta el Gál Gyula.

A Lesz valami csapata a hagyományos lecsó mellett versenyen kívül is főzött. Sztányi Tibor, Kaposfő polgármestere körömmel, csülökkel és tarjával ízesített finomságot kínált a vendégeknek. Mizerákné Ábrahám Ágnes családjával együtt készítette el szarvaskolbászos rókagombás lecsóját.

– Úgy gondolom a jó alapanyag mellett a titok az, hogy szívvel csináljuk évről évre – mondta el a Táposok csapatának tagja.

– Ha még lenne nagyobb helyünk ötven csapat is indulna – mondta el Nyitrai István, Bőszénfa polgármestere. Hozzátette: a megyén kívülről is érkeztek idén indulók, akiket már barátként üdvözöltek a résztvevők.

– Nem titkolt célunk, hogy bemutassuk településünk kincseit, minél többen tudják meg hol van Bőszénfa és főzőkavalkád közösségünk vendégszeretetét üzeni – jegyezte meg a polgármester. Minden csapat asztalára egy tökből faragott persely is került, amelybe a szentbalázsi általános iskola alapítványának gyűjtöttek. A színpadon egymást váltották a zenekarok, este pedig tűzijáték zárta a fesztivált.