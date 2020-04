Kultúra az ablakpárkányról: találékonyan kínálják a könyveket Barcson

Az ablakpárkányról kínálják az olvasnivalót a barcsi városi könyvtárban. A frappáns ötletet a kényszer szülte, s az olvasók gyorsan vették a lapot.

Ezzel a szlogennel kínálja könyveit a Barcsi Városi Könyvtár, s az ablakpárkányra több tucat olvasnivalót és hanglemezt raktak ki a könyvtár dolgozói. A könyvek többségét ajándékba kapták az olvasóktól, de a leselejtezett kötetekből is került ki az ablakba. Az első adagot három héttel ezelőtt tették ki, a hatalmas népszerűség miatt pedig folyamatosan tölteni kell a „polcot”.

– Naponta akár félszáz könyvet is elvisznek a párkányról – mondta Sziács Lászlóné, a könyvtár vezetője. – A könyveket és a hanglemezeket nem szedik be a munkatársaim, így éjjel-nappal elérhető az új szolgáltatás. Megkértük az embereket, hogy ha lehet, akkor ne hozzák vissza a könyveket, hanem tartsák meg. Aki azonban mindenképpen vissza szeretné adni, várja meg, amíg véget ér a járvány. Több ezer könyvet tárolunk, úgyhogy jó pár hónapig el tudjuk látni olvasmánnyal a barcsiakat. A saját állományunk mellett rendelkezünk hagyatékból származó könyvekkel is. Ha ezek között találunk olyan írásokat, amelyek hiányoznak a gyűjteményünkből, akkor elraktározzuk, a többit eladjuk, az ebből befolyt pénzből pedig újakat vásárolunk.

– Főként szépirodalmi könyveket teszünk ki a párkányra – folytatta a könyvtár vezetője. – Emellett egy-két gyermekkönyv is megtalálható az ablakban, de krimiket és kalandregényeket is kínálunk. Az elsők között csatlakoztunk ehhez a szolgáltatáshoz, hiszen ez nem egyedi, az ország más könyvtárai is hasonlóan cselekednek. Ezeket korábban száz forintért árultuk, most azonban bárki ingyen hozzáférhet. Egyelőre csak egy párkányba pakoljuk ki a könyveket, de ha még szélesebb körben elterjed, akkor egy másikat is megtöltünk majd olvasmányokkal – tette hozzá Sziács Lászlóné.

Házhoz szállítást is vállal a könyvtár. Az olvasók havonta legfeljebb öt könyvet kölcsönözhetnek ki. A kiválasztott írásokat telefonon lehet megrendelni minden hétköznap délelőtt, majd miután összeállították a csomagot, elviszik az adott címre.