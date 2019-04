Kultúrakedvelők a somogyi idősek

Régóta bevett szokás Somogy megyében, hogy főleg a közeli települések nyugdíjas szervezetei ellátogatnak egymáshoz.

Az ilyenkor szokásos programok elsősorban a kellemes időtöltésről szólnak, azonban egyetlen találkozó sem múlik el igényesen összeállított kultúrműsor nélkül, amikor is a részvevők versekkel, dalokkal, vidám jelenetekkel szórakoztatják egymást. Hogy mennyire komolyak ezek az összejövetelek, mi sem bizonyítja jobban, minthogy az adott faluk önkormányzatai nem csupán a rendezvények lebonyolítását segítik, de nem ritkán a polgármesterek és a képviselők is tiszteletüket teszik az eseményeken.

Így történt ez legutóbb Mezőcsokonyán is, ahol a helyi Nefelejcs Nyugdíjas Klub öt településről érkezett időskorút és faluvezetőt látott vendégül a közelmúltban. A fellépők közül többen is elmondták: már hetekkel korábban elkezdték a felkészülést, ugyanis nem akarnak leszerepelni a vendégek és társaik előtt. És valóban, a műsor tartalma és színvonala mindennél ékesebben mesélt az igényességről, az egymás iránti tiszteletről, szeretetről, barátságokról és nem utolsó sorban a műveltség, a tudás iránti igényről-arról már nem is beszélve, hogy nagyon sok egyedülállónak mennyire fontos a megértő, segítő közösség. A Mezőcsokonyán eltöltött órák is igazolták: a somogyi nyugdíjasok nem csupán a hagyományőrzésben járnak élen, de példát mutatnak az emberi kapcsolatok ápolásában és a kulturált szórakozásban is…