Kürtszóra, elismerésekkel kezdődött az Erdők hete

Tizenegy erdészeti szakemberét, munkatársát díjazta a Sefag Erdészeti és Faipari Zrt. az Erdők hete alkalmából. Kedden délelőtt az Erdők házában vehették át oklevelüket a díjazottak.

Tizenegy erdészeti szakemberét, munkatársát díjazta a Sefag Erdészeti és Faipari Zrt. az Erdők hete alkalmából. Kedden délelőtt az Erdők házában vehették át oklevelüket a díjazottak.

A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola diákjainak kürtszava nyitotta meg kedden a Sefag Zrt. Erdők heti díjátadó ünnepségét. Hagyomány már, hogy az 1997 óta megrendezett rendezvénysorozathoz csatlakoznak, idén a klímaváltozás jegyében zajlanak programok. Erdei iskolájukban, a zselici látogatóközpontban, valamint az Erdők házában is várják látogatóikat, hogy bemutassák az erdők klímaváltozást mérséklődő hatásait. Tizenegy erdészeti szakember kapott elismerést Fehér István vezérigazgatótól. A Somogyi Erdőkért aranygyűrűt Javós Zoltán, a zselici erdészet kerületvezetője kapta. Gyerekkora óta erdésznek készült, 1985-ben került a zselici erdészethez. Azóta is itt dolgozik, de már kerületvezető erdészként. 2002-ben az Év erdésze vetélkedőt is megnyerte.

– Nagyon meghatódtam, hogy ezt a magas rangú kitüntetést megkaphattam, ez az elismerés nemcsak az én, hanem munkatársaim érdeme is, hiszen velük együtt sikerült megvalósítani az eddig elért eredményeket – mondta el Javós Zoltán. A kerületvezető erdész hozzátette: minden évszakban elvarázsolja az erdő, amelyet szabadidejében is szeret felkeresni. A hétvégéken kerékpárosan fedezi fel a zselici tájakat.

A Sefag Zrt. három somogyi erdészeti szakembere kapott a napokban elismerést Nagy István agrárminisztertől. Pro Silva Hungariae emlékplakettet vehetett át Pintér Ottó, a Zselici Erdészet igazgatója. Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott Horváth Mihály, a Lábodi Vadászerdészet igazgatója és Varga Gyula vadgazdálkodási osztályvezető.