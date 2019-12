Kutyajó karácsony: az ebeknek is szép szentestéjük lesz

Több száz kiló tápot és konzervet gyűjtöttek a Lorántffy Zsuzsanna Református Iskola diákjai a PHILIP Természet- és Állatvédő Egyesületnek.

Ezt ne hagyja ki! Halászlét főzne karácsonyra? Itt biztosan megtalálja a legjobb receptet!

A kutyáknak szánt eledeleket pénteken délután vette át az egyesület vezetője. A jótékonysági akció ötletgazdája az intézmény egyik tanára, Kreskai Edina volt. A pedagógus elmondta: állatszerető emberként fontosnak tartotta, hogy támogassa a menhely munkáját. – Az órákba is beépítem az állatvédelmet – fogalmazott. – Hangsúlyozom a gyerekeknek, hogy legyenek felelős állattartók és ha tehetik, akkor támogassák a menhelyek munkáját, hiszen tudjuk, hogy emberfeletti munka és küzdelem, amit csinálnak. Aki kicsit jártas az állatvédelemben, az tudja, hogy napról napra milyen szörnyűségek történnek és ahhoz, hogy ez változzon, a jövő nemzedékére nagy szükség van. A gyűjtéshez több osztály is csatlakozott – tette hozzá Kreskai Edina.

Szántó Margit, a PHILIP Természet- és Állatvédő Egyesület elnöke az adományátadón elmondta: minimális támogatásból tartják fenn az egyesületet, ezért minden segítségnek nagyon örülnek. Karácsony előtt pedig még fontosabb, mert így az állatoknak is különlegesebbé tudják tenni az ünnepeket. A menhelyen jelenleg húsz kutya, két mangalica és egy macska él. Az egyesület, amellett, hogy befogadja az állatokat, több olyan helyre is ellátogat, ahol sanyarúbb sorsa van az állatoknak. Ilyenkor ételt, kutyaházat és szalmát is visznek magukkal, de az orvosi költségbe is beszállnak. Szántó Margit hozzátette: karácsony előtt több felajánlást is kaptak. Az egyik nagy áruháznál gyűjtöttek eledelt és sportegyesületek, valamint magánszemélyek is támogatták őket. A református iskolában összegyűlt eledel körülbelül másfél hétre elegendő.