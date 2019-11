Lakások, utak és közösségek az atádi jövőért

Hétfőn megalakult Nagyatád önkormányzatának új képviselő-testülete. Mint megtudtuk, a közeljövő legfontosabb önkormányzati törekvései között szerepel egy lakásépítési program megvalósítása és a közlekedés fejlesztése is.

Jüngling Márton András, Kiskó Katalin Zsuzsanna, Németh Csaba, Pallai Lászlóné és Szakonyi Viktória a Nagyatádért Egyesület színeiben foglalhat helyet az új testületben. Ormai Istvánt is az egyesület jelölte, aki nem csak polgármesterként dolgozhat tovább a jövőben, hanem képviselőként is. Bogdán Zoltánt, Kárpáti Lászlót és Ludas Lászlót a Fidesz-KDNP jelölte, utóbbiak ketten kompenzációs listáról lettek képviselők. Boros Bálint függetlenként szerzett mandátumot, Simonné Tóth Mária Erzsébetet pedig a Jobbik-DSE jelölte, aki szintén kompenzációs listás képviselő. Valamennyien hétfőn vették át megbízóleveleiket.

Némi változás is lesz az önkormányzati működésben, a korábbi három szakbizottság helyett kettő dolgozik tovább a jövőben. A humán közszolgáltatások bizottsága elnökének Pallai Lászlónét választották meg. A korábbi városfejlesztési és a pénzügyi bizottságokat összevonták, s gazdasági bizottság néven működik tovább. Költségvetéssel, városfejlesztéssel, vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat végeznek majd. Elnökének Kárpáti Lászlót szavazta meg a testület. Az ülésen Ormai István polgármester a programját is ismertette, melyet szintén egyhangúlag elfogadtak. Kiemelte többek között azt, hogy építő jellegű, közös munkában bízik a testülettel, illetve nyitott minden olyan együttműködésre, ami a város erősödését segítheti. Mint lapunk kérdésére is elmondta, fontos feladat, hogy az új kihívásokra is megfelelő választ tudjanak adni. Példaként hozta fel erre, hogy hiány van lakásból a városban, ezért egy bérlakás-építési programot szeretnének megvalósítani a jövőben. Erre már konkrét terve van a városnak. Leendő lakástulajdonosokkal, befektetőkkel, pénzintézetekkel közös konstrukcióban tervezik megvalósítani a fejlesztést.

A korábbi három helyett kettő szakbizottság lesz

Közösségépítők

Németh Csaba és Ludas László tölti be a jövőben az alpolgármesteri pozíciót. Ormai István polgármester szerint mindketten széles társadalmi kapcsolatokkal rendelkeznek, s aktívak az önkormányzati munkában. Ludas László a város működőképességének megőrzésén és az önkormányzati projektek lebonyolításán kívül a közösségteremtést is fontosnak tartja. Hasonlóképpen vélekedett Németh Csaba is. Azt mondta, nagy megtiszteltetés számára, hogy alpolgármesterként számítanak rá.

Új utakon Atádon

A közlekedés feltételeinek fejlesztését is célul tűzték ki. Egyre nagyobb a gépjármű-forgalom a városban, ezért körforgalom és kerékpárút építése, új parkolók létesítése is szükségessé vált. A város elkerülő útja hiányzó szakaszának megépítése is fontos lenne, ennek előkészítésén is dolgoznak. Az elkerülő út hiányzó szakasza a 68-as út északi kivezető szakaszától a somogyszobi úton át a berzencei útig tartana, ami lényeges lenne a város további fejlődése szempontjából.