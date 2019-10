Lebomló zacskóba csomagolják a gyógyszereket

Új, környezetbarát zacskóra cserélte le a régi nejlonokat a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház patikája.

Moizs Mariann, a kórház főigazgatója a csomagolóanyag bemutatóján hangsúlyozta: ha már hivatalosan is felvállalta a kórház, hogy sokkal többet szeretne tenni a jövőben az egészségért, akkor annak része a környezettudatos gondolkodás is. – Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan – fogalmazott a főigazgató. – Ez nagyon fontos mottó, amit minél többen meg kell, hogy jegyezzünk. A kórház részéről mi ezt követendőnek tartjuk a jövőben, ezért is döntöttünk úgy, hogy a vállalkozási tevékenységeinkben, mint például a patikában, vagy a Vizit Kávézóban, egy abszolút környezetbarát, komposztálható, biológiailag lebomló, új csomagolóanyagot alkalmazunk.

Tapasztalatunk még nincs, hogy milyen gyorsan bomlik le, mivel azonban tejsav, ami egy biológiai anyag, az emberei szervezet különböző biokémiai folyamatainak a része is többek között, illetve az élő szervezeteké is, ezért sokkal gyorsabban mint azok a műanyag szívószálak, nejlonzacskók, amelyeknek az elrettentő képeit nap, mint nap látjuk a világsajtóban.

– Ezzel már előrébb vagyunk – folytatta Moizs Mariann. – Tudom, hogy ez nagyon kis szelet a nagy-nagy környezeti problémáknak a megoldásában, de minden kis lépéssel előrébb járunk. Biztatom a többi kaposvári vállalkozást, céget, hogy hasonló utakon kezdjenek el járni. Nagyon sok rétű a betegellátás és a szolgáltatási tevékenységünk, de azt gondolom, hogy minden területen megnézzük és megvizsgáljuk azt, hogy milyen további lépéseket tehetünk a környezettudatosabb mindennapok felé – tette hozzá a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatója.

Összegyűjtik a megmaradt gyógyszereket

A Szigethy-Gyula Gyógyszertárban régóta gyűjtik a gyógyszer-hulladékot. A tapasztalatok szerint hetente, kéthetente megtelik a tárolódoboz, amelybe megmaradt, vagy lejárt szavatosságú krémeket, pirulákat és injekciós tűket is be lehet dobni. Bali Tibor, egységvezető gyógyszerész kiemelte: Magyarországon évente körülbelül háromszáz tonna gyógyszerhulladék keletkezik. A feleslegesen kiváltott gyógyszerek pedig jelentős anyagi kiadást jelentenek mind a családoknak, mind pedig a Társadalombiztosításnak.