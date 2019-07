Legendák repültek a Balatonnál

Repülő hungarocellből, repülő műanyagból, repülő cukorkából; a bemutatók és a sétarepülés mellett egy kisebb repülőt a felsoroltakból azok is haza vihettek, akik jobban szeretnek a biztos talajon maradni. Balatonkeresztúr reptere régen látott egyszerre ennyi légi legendát a légterében.

Huszonkét siklóernyő, tizenhárom repülő, egy sárkányrepülő, és egy autogiro helikopter – ez volt a keresztúri repülős nap járműparkja számokban. A beavatottaknak azonban a Zlin, Piper, AN2-es repülőgéptípusok is jelentenek valamit… Nem véletlenül kapta a Legendák a levegőben elnevezést a családi rendezvény Balatonkeresztúron.

– 2009-óta eddig huszonhárom helyszínre vittük el a bemutatókkal tarkított rendezvényünket – mondta Vécsei Mihály, szervező, aki korábban a médiában tevékenykedett, majd úgy döntött, pilótának áll. Tizenhat éve végzett a Malév pilótaiskolájában, és egészen az utasszállítóig vitte a repülős karrierje. Legutóbb a Riga Baltic járatain dolgozott, ám az élet úgy hozta, hogy egy ideig a földhöz kell ragadnia, ám semmiképpen nem szakított a repülők világával. Oldtimer repülőgépek és sugárhajtásúak is szerepelnek az általa szervezett röpnapokon.

Ottjártunkkor éppen három, II. világháborús gépmadár érkezett meg a reptérre, amelyek a harci hangulatot idéztek műsorukkal, és még sétarepülésre is lehetőséget nyújtottak.

– Egy Cesna 172-essel szálltunk fel az imént, fantasztikus volt, bár végig kapaszkodtam, mert azért a földön érzem biztonságban magam – mondta a vállalkozó kedvű Buzsáki Diána, aki Balatonszárszóról a repülősnap miatt érkezett családjával Keresztúrra, hogy körül repülhessék a Balatont. A szervezők szerint egyre népszerűbb a sétarepülés. Rendezvényeiken harminc, negyven felszállást is végrehajt egy-egy gép, ám arra is volt példa, hogy százszor is repültek. Egy ilyen repülősnapon összesen akár háromszáz felszállást kell koordinálni, most ebben nyújtott szakszerű segítséget a MI24-es helikopterpilóta, Thurzó Jenő, aki máskor Budaörsön, toronyból irányít. A bemutatókat és az azokat kísérő eseményeket Nagy Jenő, egykor Mig21-esen szolgált vadászpilóta kommentálta, hogy az érdeklődők minél többet megtudhassanak a repülés hátteréről, mint például a szélirány és a felhők alakjának jelentőségéről.

Ásatásokon, és útépítésnél is dolgoznak a hátimotorosok

Több mint húsz siklóernyős kápráztatta el produkciójával a közönséget Balatonkeresztúron. A folyamatosan bővülő csapat tagjai az ország legkülönbözőbb pontjairól érkeztek. Füstöltek, és szinte szörföztek a talajon.

– Sokat fejlődött a technika, aminek köszönhetően egyre biztonságosabb a siklóernyőzés. Az utóbbi tíz évben nem is volt hazánkban baleset – mondta Juráskó Róbert, a PPG Max Nirvana Hátimotorosok képviseletében. Hozzátette: már nemcsak hobbi a siklóernyőzés, hanem munkát is vállalnak vele régészeti ásatásokon, útépítéseken, ahol meghatározott koordináták alapján kell felvételt, vagy fényképet készíteni. -Pontosabbak vagyunk, mint a drónok, gyakran segítünk a polgárőrségnek is, ha elkóborolt embert, vagy állatot keresnek. De felderítünk a magasból már illegális szemétlerakót is. A repülés ezen fajtája amellett, hogy élvezetes, olcsó is, három liter benzinnel egy órát repülünk. A szerkezetet egyszer kell megvenni, utána bárhová magunkkal vihetjük, mert elemeire szedve egy nagyobb utazó táskában elfér-mondta a siklóernyős.