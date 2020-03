Odahaza táncolnak a somogyi legények

Legényesezz otthon néven indult kihívás az egyik közösségi oldalon. A néptáncos akcióhoz már több somogyi is csatlakozott. A kezdeményezés egyik célja, hogy felhívja a figyelmet az otthonmaradása.

A megye táncosait is gyorsan utolérte a néhány napja elindított táncos kezdeményezés. A legnagyobb közösségi oldalra szinte minden nap töltik fel a videókat a somogyi táncosok is. Kovács Ferenc, a Somogy Táncegyüttes (STE) egyik régi táncosa szívesen vállalta a kihívást. Úgy gondolta, hogy ezzel a kis videóval sokak arcára lehet mosolyt csalni. Szerinte is fontos, hogy aki teheti maradjon otthon, viszont a táncot sem szabad elhanyagolni. Hozzátette: nagyon furcsa, hogy nem járhat próbákra és fellépésekre, ezért az érzések és az élmények nagyon hiányoznak neki.

Egy másik somogyos, Jakab Márk is vállalta a kihívást. A STE oszlopos tagja györgyfalvi legényessel mutatkozott be az egy perces videóban. – Ez a kihívás ébren tartja a néptáncos közösséget – hangsúlyozta. – Emellett pedig még többen megismerhetik a férfi táncokat. Jó ötletnek tartom ezt a kezdeményezést, viszont az nagyon rossz érzés, hogy nem találkozhatunk a táncos társakkal. Itthon egyébként gyakorolok és megnézek archív felvételeket, illetve profi együttesek videót és próbálok ellesni újabb lépéseket – mondta Jakab Márk.

– A Magyar Nemzeti Táncegyüttes indította el ezt a kezdeményezést – fogalmazott Turi Endre, a STE művészeti vezetője. – Ez nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy mindenki maradjon otthon. Aki részt vesz benne, annak hat legényespontot, figurát kell eltáncolnia, majd három embert meghívnia, így jutott el hozzám is a felkérés. Nem csak azért tettem eleget a kihívásnak, hogy az otthonmaradást reklámozzam, hanem ez egyfajta fohászkodás is számomra, hiszen azt gondolom, hogy a tánc is összeköt bennünket. Egyébként nagyon hiányzik mindnyájunknak a táncos közösség, ezért jó, hogy ily módon is látjuk kívülről azt, hogy milyen a másik – tette hozzá Turi Endre.

Csikvár Gábor, a STE menedzsere kiemelte: sajnos a kialakult helyzet miatt sem a felnőtt, sem a gyerek táncosok nem tudnak próbálni és több előadás, fellépés is elmarad. A háttérmunkálatok azonban zajlanak, jelenleg az együttes ruhatárát rendezik át és az együttes archívumát katalogizálják. Csikvár Gábor hozzátette: a járvány helyzet miatt elképzelhető, hogy a júliusi dijoni nemzetközi fesztiválra sem tudnak elutazni.