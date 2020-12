Legókalandorok tartoltak a katasztrófavédelem pályázatán

Papp Liza és Váczi Rozi már hétévesen gyurmafigurákat és babákat fotózott. A most nyolcadikos alkotópáros a közelmúltban megnyerte a megyei katasztrófavédelem pályázatát a Szent Flórián katonái címmel, legóból készített, kifejezetten látványosra sikerült animációval.

A két leányzó a Somogyi Hírlapban olvasott a a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság pályázatáról, amelyre legófigurák segítségével készítettek animációt.

– Egy délután 2-3 óra alatt vettük fel a figurákat telefonnal, majd számítógépen összevágtuk, bemutattuk, hogy milyen veszélyei vannak egy csikk eldobásának, vagy egy lakástűz hogyan alakulhat ki és mekkora pusztítást végezhetnek percek alatt a lángok – sorolta Papp Liza. Megjegyezte: nagyon tisztelik a tűzoltók munkáját, ezért az oktató jellegű alkotásukkal nekik is szerettek volna kedveskedni. Meglepődve fogadták, hogy munkájukkal kategóriáktól független alkotói pályázat abszolút győztesei lettek, valamint a számítógépes program kategóriában 2. korcsoport első helyezését is ők szerezték meg. – Az a legjobb az animációkészítésben, hogy minden megtörténhet benne, bármit létrehozhatunk – mondta el Váczi Rozi Réka. A világítóasztalos és mozgó hátteres technikával is megismerkedtek és sokat gyakorolnak, hogy minél különlegesebb kisfilmeket tudjanak létrehozni. Rozi szeretne a jövőben hivatásszerűen is animációkészítéssel foglalkozni, a nyolcadikos lány ebbe az irányba tanulna tovább.

– Nagyon büszke vagyok rájuk, hogy időt, energiát nem sajnálva különlegesebbnél különlegesebb alkotásokat hoznak létre, csak ámul-bámul mindkét család – mondta el Máj Péter, Liza nagypapája. A lányok jövőre is szeretnék egy újabb kisfilmmel megörvendeztetni a megye tűzoltóit, de még titok, hogy mit készítenek.

Mint megtudtuk, a két lány már hétévesen is érdeklődött az animációk iránt. Eleinte babáikat fotózták, később kitartóan és elszántan képezték magukat. Évek óta minden nyáron egy animációs táborban is részt vesznek az Alföldön, ahol nagyon sok mindent tanultak.