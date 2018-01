Legyen nálunk esernyő, kisebb esőkre kell számítani napközben

A következő hét elején ideér a hidegfront és változás áll be Somogy időjárásában. Pénteken még csak borongós lesz az égbolt, kisebb esőkkel.

Pénteken marad a sok felhő Somogy felett. Borongós idő lesz, foltokban párássággal, köddel. Kisebb eső, szitálás bárhol lehet, de tartós, kiadós eső nem valószínű. Gyenge, olykor kissé élénkebb északi szél fúj. Még viszonylag enyhe lesz az idő.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel +3,

péntek délután +5,

szombat reggel +3 fok körül alakul.

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. Ha az egészségi állapotban mégis különféle panaszok, illetőleg működési rendellenességek jelentkeznek, amelyek most nem írhatók az időjárás számlájára, érdemes háziorvoshoz fordulni, és akár szakorvosi kivizsgálást kérni indokolt esetben. A szervezet számára ez a stresszmentes időszak lehetőséget kínál a regenerációra, és a feltöltődésre. (forrás: met.hu)

– Szombaton is sok lesz a felhő, de időről-időre elvékonyodhat a felhőtakaró. Elszórtan szitáló eső, havas eső, az esti óráktól hószállingózás is kialakulhat a térségben.

– Vasárnap hajnalban gyengén fagyos, gyengén felhős, párás, ködfoltos időre van kilátás. Napközben is hideg várható a mérsékelten, szakadozottan felhős, változóan napos idő mellett. Elvétve futó hózáporok kialakulhatnak.

– Hétfőn reggel mérsékelten fagyos, derült, de párás, ködfoltos idő ígérkezik. Napközben nő a ködfelhőzet kialakulásának esélye, mely fokozatosan vékonyodik és szűrt napsütést is átenged, de foltokban egész nap szürke, párás maradhat az idő. A maximum hőmérséklet is csak fagypont közelébe emelkedik.

– Kedden napközben déli áramlással nedvesebb légtömeg érkezése valószínű. A fagyos, derült reggelt követően növekvő felhőzetre, majd elszórtan havas esőre, ónos esőre, esőre is számíthatunk.

– Szerdán hidegfront érkezése valószínűsíthető. Borongós időben északira forduló és erősödő szél mellett havas eső, eső is várható. (forrás: eumet.hu)