Legyőzte a vírust és már újra munkába is állt Gerber András

Gerber Andrást koronavírus-fertőzés miatt először a kaposvári kórházban kezelték, utána Pécsre szállították. A 74 éves kaposvári gazdasági szakember 12 kilót fogyott, ám mostanra meggyógyult, s újra munkába állt.

– Délután még semmi bajom nem volt, ám este elkezdtem csuklani, s fura érzésem támadt – mondta lapunknak Gerber András, a Kaposvári Videoton senior igazgatója. – Még az éjjel bementünk a kaposvári kórház sürgősségi osztályára. Először kétoldali tüdőgyulladásra gyanakodtak, s ezután újabb vizsgálat következett. Pozitív lett a koronavírustesztem.

Amióta a világjárvány dúl, a 74 éves férfi rengeteget hallott, olvasott a fertőzésről és súlyos következményeiről. Szájmaszkviselés, rendszeres kézmosás és vitaminfogyasztás: következetesen betartotta a szabályokat, tisztában volt azzal, életkora miatt a fokozottan veszélyeztetett korosztályba tartozik.

Gerber András azt mondta – olyan gyorsan történt minden, hogy igazán fel sem tudta fogni a helyzetet. Másnap már Pécsre vitték, s összesen két hétig volt kórházban.

– Arra élénken emlékszem, hogy a mentőautó szirénázva szállított – jegyezte meg. – Nem volt bennem óriási félelem, abban bíztam, hogy előbb-utóbb meggyógyulok. A Covid-osztályra kerültem, ahol négyen voltunk egy szobában. Rajtam kívül fiatalabb és idős betegeket is gyógyítottak. Szerencsére nem kerültem lélegeztetőgépre, de két napig oxigént kaptam. Hálás vagyok mindenért, Kaposváron és Pécsen is kiváló szakemberek foglalkoztak velem. Megnyugtató volt az orvosok és az ápolók hozzáállása, segítőkész, lelkiismeretes munkája. Utólag visszatekintve úgy érzem, a kórházban töltött első hét nehezebben telt el. Feleségemmel és gyermekeimmel kizárólag telefonon tarthattam a kapcsolatot. Sok barát és kolléga is aggódott értem, sűrűn hívtak, s az biztos: lelkileg nagyon jólestek ezek a telefonok. Mindenki arra volt kíváncsi, hogy érzem magam, s mikor jöhetek haza. A legkorszerűbb gyógyszereket kaptam, s a szakemberek számos ellenőrzést folytattak le. Labor és CT-vizsgálatokat végeztek, s többször teszteltek. Rendszeresen mérték a vérnyomásomat és a lázamat, a nap huszonnégy órájában folyamatos vigyáztak rám.

Gerber András az elmúlt időszakban 12 kilót fogyott, a koronavírus-fertőzés megviselte szervezetét. Felvetésünkre, miszerint mikor élte át a legmeghatóbb pillanatot, azt mondta, amikor egyértelműen világossá vált, hogy nincs szükség további kórházi kezelésre. A 74 éves férfi hangsúlyozta, azt az érzést soha nem felejti el. Gyermekkorában többször volt kórházban, ám az elmúlt heteket egészen másképp élte meg.

A kórházban töltött 14 nap után újabb három hét karantén következett, de ezt az időszakot már kaposvári otthonában töltötte.

– Lassan visszatérek a régi önmagamhoz: először ez a gondolat futott át az agyamon, amikor beléptem a házunkba – mondta. – Megnyugtató volt újra otthon lenni. Délután értem haza, s akkor végre már azt is éreztem, hogy egy kicsit éhes vagyok. Arra is jól emlékszem, hogy először vajas-mézes kalácsot ettem. Azóta a feleségem sok finomságot készített, különösen a leveseket szeretem. Szerencsére napról napra erősebbnek érzem magam, s ennyi ideig tartó bezártság után már vágytam az emberek közé. Kollégáim nagyon kedvesen fogadtak és örülök, hogy újra azt tehetem, amit akarok. Türelmes vagyok, s tudom, hogy időbe telik, amíg a koronavírus után visszajön a korábbi fizikai állapot. A munkám mellett vannak egyéb otthoni teendőim is, szőlőm van, s a bor kezelésén kívül ismét elkezdtem barkácsolni is. S eközben már a családdal együtt készülünk a karácsonyra, ami az idén más lesz, mint eddig.