Lehullt a lepel a Lengyel Róbert-féle jelenségről

A király meztelen! A tisztesség és a becsület pusztán PR-fogás, Siófokon egy 2012 végétől másfél év alatt kidolgozott kampánystratégiához kerestek olyan embert, aki folyamatos segítséggel meg tudja nyerni a 2014-es választást. Lengyel Róbert a negyedik jelölt volt, aki végül vállalta a „feladatot”. Szilágyi Tamás, a siófoki polgármester Lengyel Róbert korábbi kampányfőnöke, „királycsinálója” azt is elmondta: egy ilyen megoldás esetén nincs garancia arra, hogy valóban alkalmas ember kerüljön a polgármesteri székbe! A riportból az is kiderül: Lengyel Róbert népszerűségét úgy „vásárolták” össze. Mivel a közösségi oldalán sehogy sem tudtak 300 kedvtelés fölé lépni, ezért Szilágyi Tamás úgymond „vásárolt” fészbukos lájkokat. Ötezerért fizetett, de a „szolgáltató” 6 ezret biztosított. Tehát a magas kedveltségére, népszerűségére oly büszke Lengyel Róbert számára egyszerűen úgy vették a népszerűséget.

A Somogy Televízió felvétele:

A volt kampányfőnök szerint Lengyel posztjai azt mutatják: nem rátermett vezetője a városának. Folyton panaszkodik, sajnáltatja magát, korábbi életéről, korábbi sikereiről írogat, s nem a városban elért eredményeiről. Ilyenek persze nincsenek is. Szilágyi Tamás szerint az egykori rendőrkapitányként Lengyel egy parancsuralmi rendszerben szocializálódott és ma is arra vár, hogy valaki megmondja neki, mit kell tennie. A belső harcokat Lengyel Róbert generálja, ez vonja el az időt és energiát a valós munkától.

Polgármesterként víziójának, elképzelésének is kellene lennie, egy várost kellene irányítania, együttműködnie másokkal, köztük a mindenkori kormánnyal, de erre képtelen. Lengyel Róbert, a Becsülettel Siófokért Egyesület elnöke és polgármesterjelöltje lényegében döntésképtelen, s emiatt nem tudja vezetni a városát. Ezért most a siófoki választópolgároknak kell gondolkodni azon, biztos, hogy megfelelő emberre bízták a sorsukat? Lengyel Róbert mára a saját városa fejlődésének az akadálya, gátja lett, hiába tisztességes, hiába becsületes, ha nem tud felülemelkedni a saját érdekein és egyszerűen képtelen menedzselni a várost. A siófokiak felelőssége, hogy engedjenek utat a fejlődésnek, hogy ne maradjanak le a jövőben még inkább többi parti településhez képest is!