Lélekerősítő a somogyi gazdák idei összefogása

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programot minden eddiginél szélesebb körben, a Kárpát-medence teljes magyar gazdatársadalmát bevonva szervezte meg a Nemzeti Agrágazdasági Kamara és a Magosz: Igal adott otthont szombaton a somogyi búzaösszeöntésnek. Az ünnepségen megszegték az új kenyeret is.

Obbás Gyula, Igal polgármestere köszöntötte az ünneplőket, Szabó Tamás, a Magosz megyei elnöke hangsúlyozta: Somogyban – a tavalyi 11 tonnával szemben – az idén 25 tonna búza gyűlt össze a 13 gyűjtőponton, s már több mint 250 gazda és szervezet adományozott gabonát.

– A kenyér az ember számára az élet, a megélhetést, az otthont jelenti – hangsúlyozta Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke. – A nemzeti színű szalag szimbóluma a haza és az élet összekapcsolódásának, a magyarság összetartozását, a szolidaritást jelképezi. Az új kenyér azonban mindannyiunknak mást jelképez: valakinek a munka gyümölcsét, valakinek az idő múlását. Számomra ez a mai nap Somogy megyét, a somogyi emberekért való tenniakarást, az összefogást jelképezi.

Neszményi Zsolt megyei kormánymegbízott rámutatott: államalapító királyunk megalapította a független, magyar és keresztény államot. 1000 esztendő alatt hol a magyarságát, hol a függetlenségét, hol a kereszténységét próbálták megingatni Szent István államának. S az, hogy sikerült megőrizni magyarságunkat, függeltenségünket, keresztényégünket, az elődeink kitartásának, hősiességének köszönhetjük. Kiemelte: akkor járunk el helyesen, ha mi is ezeket az értékeket megpróbáljuk védeni.

Móring József Attila országgyűlési képviselő hangsúlyozta: a 15 millió búzaszem program több, mint egy jótékonysági akció. Ez mutatja a nemzet erejét, összetartását, bizonyíték a magyarok nemes lelkére.

– Az ünnepre készülve az emberben megfogalmazódnak azok a gondolatok, amelyekre a hétköznapok sodrásában, munka közben nem is igen gondolunk – emelte ki Jakab István, a Magosz elnöke. – Megállunk egy pillanatra, s végig gondoljuk egy nemzet, egy közösség tagjaként, felelős polgáraként egy országnak mit is tehetek magamért, családomért, országomért, nemzetemért. S miért is vagyunk felelősek.

Történelmünkre utalva rámutatott: a magyar nemzet az évszázadok során hihetetlen erőpróbáknak, nehézségeknek volt kitéve, mégis minden körülmények között megtudta tartani Szent Istváni hitét. A hitéből fakadó erő volt az, amivel képes volt a nemzetet fenntartani, megőrizni.

Jakab István kiemelte: ma elmondhatjuk, hogy a 21. században a nemzet újból erős. A nemzet újból együtt van, van tartása, hite és képes nehéz helyzetekben is összefogni.

Erős kapocs

– Egy kenyéren vagyunk, egy nemzet vagyunk: osztozunk bánatban és örömben, osztozunk a munkában, osztozunk a sikerekben és kudarcokban is, s mindenki igyekszik a saját képességénél, erejénél fogva hozzátenni ahhoz, amit úgy hívunk, hogy a nemzet boldogulása – mondta Jakab István, aki személyes élményeit is felevenítette. Arról is szólt: a Magyarok Kenyere program üzen a magyar nemzet valamennyi polgárának. S hogy ez tovább is így legyen, ahhoz erőfeszítésre, komoly munkára és erős összefogásra van szükség. Meggyőződése, hogy ez meg van.

S most azon dolgoznak, hogy egyes kárpátaljai járásokat egy-egy magyar régió segítsen, kapcsolatot alakítsanak ki egymással.