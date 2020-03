Lelle is része a közlekedési folyosónak, ahol külföldiek utaznak át

A rendőrség kilenc benzinkutat – köztük a balatonlellei M7-es autópályán lévőt – jelölt ki, ahol az átengedett külföldi állampolgárok megállhatnak pihenni.

Öt helyre katonákat is kivezényeltek. Mergancz Sándor dandártábornok a Magyar Honvédség Katonai Rendészeti Központ központparancsnoka Balatonlellén elmondta: a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben a katonai rendészek feladata a közlekedési folyosó közbiztonságának fenntartása. Kiemelte: a korridor lényege, hogy a rendészet az átmenő forgalmat azon keresztül biztosítsa.

– A legfontosabb szempont, hogy a lakosság a veszélyhelyzetben is biztonságban érezhesse magát – mondta. A rendészek 15 városban, Kaposváron is járőrszolgálatot is teljesítenek. A dandártábornok szerint az emberek többsége pozitívan fogadja jelenlétüket, és szükség esetén tudják emelni a feladatokban résztvevő katonák számát.

Fotónk illusztráció!