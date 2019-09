Lemetszett szőlőárak, búsulnak a gazdák

Rendkívül alacsony felvásárlási árakra panaszkodnak a szőlősgazdák, azt mondják, sokszor még az önköltséget sem kapják meg érte. Sokan gondolkoznak a kivágásokon, amelyhez korábban uniós támogatást tudtak igényelni.

Augusztus elején a Csabagyöngye szedésével kezdődött meg a szüret a dél-balatoni borvidéken. Jelenleg a fehér, illatos fajtákat szüretelik, ám kilónként jóval kevesebbet kapnak érte, mint tavaly.

– 55-60 forintos árról is hallottam, katasztrofálisan keveset adnak az illatos fajtákért – mondta el Gombos Sándor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. – Idén a tavalyinál 20-30 százalékkal kevesebb szőlőt tudnak szüretelni a gazdák, ahol volt jégkár, még nagyobb a kiesés. S ennek ellenére is majdnem csak feleannyi a felvásárlási ár, mint tavaly. A legnagyobb probléma mégis az, hogy a szőlő hetven százaléka elhagyja a borvidéket. Ha lenne helyben feldolgozó, nem lennének a gazdák kiszolgáltatott helyzetben. Franciaországban és Németországban is olyan feldolgozókat építettek, amelyek 1500 hektárnyi szőlőt befogadnak és 10-15 millió palack bor előállítására alkalmasak – jegyezte meg Gombos Sándor.

A megyei elnök úgy látja, haladni kell a nemzetközi trendekkel, nonprofit pinceszövetkezeteket kellene létrehozni, mert a jelenlegi árak csak a túlélést teszik lehetővé, a fejlesztést nem. – A zöldszüret és a kivágás sem jelent megoldást, az ezekre fordított összeget inkább feldolgozó létrehozására kellene költeni, valamint borszaküzletekben bemutatni hazánkban és külföldön a magyar jó minőségű borokat, erősítve a piaci pozicionálásukat.

– Nem tartom jó döntésnek, hogy évtizedeken át a hazai, kiváló minőségű borokat a tömegborok szintjén olcsón próbálták eladni – mondta el Légli Ottó, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke. Hozzátette: az ágazat több problémával küzd, csökken a hazai fogyasztás és Európában pedig túltermelés van. – A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa az utóbbi időben háromszor ülésezett, komoly kihívással állunk szemben, amelyre egy hosszú távú komplex koncepció kidolgozása szükséges – jegyezte meg Légli Ottó. – A szőlő egy álló kultúra, évtizedekre telepítik, ezért egyedi értékelést is kíván az ágazat. Jelenleg hazánkban 61,7 ezer hektár a borszőlő termőterülete, huszonöt évvel ezelőtt háromszor ennyi volt.