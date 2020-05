Lengyel Róbert a Jobbik elnökével tárgyalt Siófok jövőjéről

Közösségi oldalán osztotta meg Potocskáné Kőrösi Anita országgyűlési képviselő a hírt.

Közösségi oldalán osztotta meg Potocskáné Kőrösi Anita országgyűlési képviselő a hírt, miszerint Lengyel Róbert, Siófok polgármestere és Jakab Péter, a Jobbik elnöke találkozott és közösen szelfizett szerdán Siófokon, hogy mint azt a pártja országos listájáról parlamentbe jutott képviselő írta: „egyeztessünk a további együttműködési lehetőségekről”.

Már ha eddig valakinek is kétsége lett volna az együttműködés meglétét illetően! A képviselő arról is tájékoztatta követőit, hogy a találkozóra azért is szükség volt, mert pártja eldöntötte, nem lehet őket megtörni, és haladni kívánnak az általuk kijelölt úton. S ennek egyik lépése lehetett ez a találkozó is. Hogy ebben mit tud segíteni egy éppen fogyó, képviselőit elvesztő ellenzéki pártnak egy elvileg „független” polgármester, az a jövő zenéje. Mint ahogy az is: Siófok vajon mit remélhet, milyen haszna lehet, milyen kézzel fogható előnye származhat egy ilyen „kézfogóból”?