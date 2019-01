Leukémiás kislánynak adná nyereményét a darányi önkéntes

Butor Józsefnét, a darányi Nyugdíjas Egyesület vezetőjét csaknem 800 jelölt közül választották ki az idei Jószolgálati-díj egyéni lehetséges nyertesei közé. A dél-somogyi asszonyra január 31-ig lehet szavazni.

Szinte egy nap sem telik el úgy, hogy ne segítene valakinek a faluban Butor Józsefné. A nyugdíjas asszony már több mint 20 éve önzetlenül támogatja a helyieket. Az óvodásoktól az legidősebbekig mindenkinek szívesen segít.

– Szegény családból származom, sokat nélkülöztem – fogalmazott Butor Józsefné. – Ezért is fontos számomra az, hogy másokon segítsek. Nem hallottam erről a díjról és azt sem tudtam, hogy a darányiak jelöltek az elismerésre. Nagy meglepetést okoztak és amikor megtudtam, akkor a családtagjaimat, barátaimat, ismerőseimet arra kértem, hogy szavazzanak rám.

Butor Józsefné soha nem mond nemet azoknak, akik segítséget kérnek tőle. Gyakran megy el más helyett bevásárolni, kiváltani a gyógyszertárba az orvosságot, de az is előfordult, hogy fát hordott be valakinek a házába. A darányi asszony jó kapcsolatban van több segélyszervezettel, így ruha és élelmiszer adományt is többször szerzett már olyan helyieknek, akiknek a jövedelme húsz és ötvenezer forint között van.

– Ha az utcán kérnek tőlem 300 forintot, akkor adok – folytatta Butor Józsefné. – Nem sok a nyugdíjam, összesen 65 ezer forint, de beosztom és megélek belőle. Jó érzés, hogy tudok segíteni másokon, ezért pedig nem várok köszönetet. Általában a darányiaknak segítek, de előfordult az is, hogy más falvakból kértek segítségét, például a méltányossági nyugdíjemeléssel kapcsolatban vagy az Erzsébet pályázatban.

– Megmondom őszintén, nyerni szeretnék – hangsúlyozta Butor Józsefné. Nem magam miatt, mert engem nem érdekel a pénz. Van egy hét éves leukémiás kislány a településen és neki szeretném felajánlani a fél millió forint nagy részét, ezzel támogatva az ő gyógyulását – tette hozzá.

Butor Józsefnére január 31-ig lehet szavazni a joszolgalatidij,hu oldalon, a győzteseket február 10-én hirdetik ki.