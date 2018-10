Levelet írt a minisztériumba a tűzifa miatt a karádi polgármester

A tűzifa árának drágulása miatt a karádi önkormányzatnak a zsebébe kell nyúlnia, hogy kigazdálkodják az előírt mennyiséget a helybelieknek. A szociális tűzifa elosztását gyakran kísérik viták, a karádi polgármester emiatt levelet írt a Belügyminisztériumba, felvetve egy jobbító szándékú ötletet.

Megérkezett a szociális tűzifára szánt pénzkeret a karádi önkormányzathoz. Lakosságarányosan kiszámolva 194 köbméter szociális tűzifa kellene a településre, amelynek a nagy részét, 125 köbmétert meg is kapják még az ősszel kormányzati segítségként. Örülnek ennek a településen, de gyakran váratlan nehézségek is támadnak a kiosztáskor.

– Kaptunk egy fix összeget arra a célra, hogy ebből vásároljuk meg a 125 köbméter fát az igénylőknek – mondta Schádl Szilárd, Karád polgármestere. – Kiszámoltam, hogy ez egy köbméter fára 19 ezer forintos költséget jelent. A Sefag szántódi erdészetéhez fordultam a fáért. Sajnos megtudtam, hogy egy köbmétert 19 ezer forintért nem tudunk vásárolni, mert a legolcsóbb fa köbmétere is 26 ezer forint.

A különbözetet, vagyis köbméterenként hétezer forintot saját forrásból teszi hozzá az önkormányzat. Ez az összeg 125 köbméter fa esetében majdnem egymillió forint. Vásárlás után ezt a fát az önkormányzat udvarára kell szállítani, ennek költsége további 300 ezer forint. Vagyis 1,3 millió forint plusz kiadásnál járunk, és a fa akkor még csak az önkormányzat udvarán van.

– A kiosztáskor is sokszor merülnek fel problémák, vázolta a polgármester. Szerinte ilyenkor jönnek az észrevételekkel az emberek, hogy a szomszéd fája miért több, vastagabb, szárazabb, mint amilyent ők kaptak.

– Rengeteget dolgozunk a szociális tűzifa kiosztásán, mégis maradnak elégedetlenek – vallotta be Schádl Szilárd. – Ezért támadt az az ötletem, hogy egységesen fabrikettben kapják meg a rászorulók a szociális tűzifát. Ez tíz kilós egyencsomagokban van. A mennyisége tehát mindig ugyanaz, így nem lehet azt mondani, hogy valaki többet vagy kevesebbet kapott. A csomagolása miatt mindig száraz. Emellett így pontosan 19 ezer forintot tudnánk költeni a csomagokra.

Schádl Szilárd hozzátette: a hatósággal kötött szerződésben kikötésként szerepel, hogy csak keménylombú fa vagy barnakőszén vásárolható a szociális tűzifa árán, ellenben a rezsicsökkentés címén kiosztott járandóságban lehet adni fabrikettet is a lakóknak. Ezen kívül szerinte az is szempont, hogy a fabrikettet hazánkban állítják elő, ezzel támogatnák a faipart. Eddig ahány somogyi polgármesterrel beszélt, mindenki helyeselte az ötletét.

Az elképzelését levelében megírta az Államkincstárnak és a Belügyminisztériumnak. Eddig válasz még nem érkezett a felvetéseire, de mivel a múlt héten adta fel a levelet, még van idő tanulmányozni az ötletét.