Lezárult a szavazás: Kékes Liliána lett 2018 legszebb Sonlánya!

Egész éven át versengtek Somogy legszebb lányai, hogy elnyerjék a Sonlány 2018 címet. Pénteken délben zárult a szavazás oldalunkon.

Havonta a legtöbb szavazatot kapott jelölt mérkőzött meg januárban a döntőn, így tíz lány közül került ki a győztes. Olvasóink szavazatai alapján a legszebb – és így a Sonlány 2018 cím birtokosa – Kékes Liliána lett. Neki ez nem az első verseny volt, hisz Kaposvár Szépe versenyen már volt második udvarhölgy is. Noha szépségével folyamatos sikert arat, a modellkedést csak hobbinak tekinti. Idén érettségizik és gyógytornász szeretne lenni.

Alig lemaradva a második helyet Horváth Dóra szerezte meg lenyűgöző képeivel. Ő Kaposváron a Eötvös Lóránd Műszaki Szakgimnázium sport tagozatán tanul. Még csak 16 éves, ám már komoly tervei vannak: a modellkedés mellett mindenképpen edző szeretne lenni, és abban is a mostanihoz hasonló sikereket elérni.

Sokáig vezetett a versenyben, ám a végére mégis a harmadik helyet sikerült megszerezni Kiss Ágnesnek. Neki ez az első ilyen jellegű versenye, noha fotózáson már több alkalommal is részt vett. Örül a sikernek, jelenleg kozmetikusként dolgozik, de szívesen modellkedne mellette a továbbiakban is. Ágnes komolyan fontolgatja, hogy elindul Tündérszépek elnevezésű versenyünkön is!

A Sonlány 2018 különdíjasa Pallósi Brigitta lett.