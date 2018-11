Libalakoma és újbor-kóstoló a táskai pincesoron

Közel százan gyűltek össze Táskán, hogy a 250 éves pincesoron megkóstolják az új borokat. Este pedig libalakoma várta a helyieket és a vendégeket. Tizenkét éve rendezik meg a bormustrát, amely a régi helyi hagyományokat eleveníti fel.

– Gyí, neki! – kiáltott lovára az egyik kocsis. Hat lovas kocsi vendégekkel megrakottan indult el a falu központjából. Közel százan jöttek el a somogyi településre, hogy megízeljék az új borokat.

– Nagy sok féle bort kóstolunk meg, arra kérek mindenkit, hogy mértékkel igyon, de van elég pince is, ahol meg lehet pihenni – tájékoztatott Gadányi István. Táska polgármestere elmondta: tizenkettedik alkalommal szervezik meg a Márton-napi bormustrát.

– Korábban a helyi gazdák ünnepelték Táskán a Márton-napot. Meghívták egymást a pinceszomszédok, hogy megkóstolják egymás borait. Ezt szerettem volna feleleveníteni. A helyiek mellett számos környékbeli településről is érkeznek érdeklődők – tette hozzá

Gadányi István.

Gadányi István megjegyezte: a pincesor 250 éves, a pincék teteje zsupp, vagyis rossz szalma volt, valamint a falak 70 centiméteres vastagok. Az itt élők halászatból és vadászatból éltek, a Nagyberekben hozzájutottak a nádhoz, learatták, majd a zsupp helyett a balatoni nád került a pincék tetejére, amely jó szigetelést biztosított. Az ablakok azért voltak kicsik, hogy ne melegedjen fel az épület. Több pince műemlék védettség alatt áll.

Gadányi István nagy szívfájdalma, hogy elöregedőben van a falu, a fiatalok elmennek és kevesen viszik tovább a családi hagyományokat, tartják meg örökségüket, a pincéket.

– A kezdetek óta részt veszek a találkozón, amely a nap végére összekovácsolja a társaságot – mondta Herbel István.

Huszonhárom pince szőlősgazdája legalább kétféle borát kínálta. – Nagyon meg kell gondolni, hogy az ember mennyit kóstol, különben nem ér a végére – jegyezte meg nevetve Kovács László.

A Molnár pince volt a második megálló, ahol vörös és fehér borral is kínálták a vendégeket. – Az idén jó termésünk volt, bízunk benne, hogy finomak lettek a boraink is – mondta el Molnár Tamás, aki kétszáz tő szőlőt gondoz családjával. Ebbe születtem bele, természetes, hogy felnőttként is részt veszek a borkészítésben.

Hajdú Tibor a kezdetek óta részt vesz a találkozón. Öt éve pedig fehér és rosé borait is kínálja, amelyekkel régiós borversenyeken is jól szerepelt. – Ahhoz, hogy jó bort tudjunk előállítani sok munkára és odafigyelésre van szükség. A jó szőlő, alapanyag elengedhetetlen – tette hozzá.

Aki libát nem eszik Márton napján, egész évben éhezik. Ezt a népi mondást is megfogadták Táskán. A helyi fiatalok, asszonyok népdalcsokrait hallgatva libasültet kóstolhattak a vendégek. Balsai Tamás plébános pedig az idei borokat megszentelte az est folyamán.